Spencer Claeys se dedicaba al modelaje, pero al darse cuenta de que no había futuro, dejó el mundo de la moda para enfocarse en un nuevo emprendimiento que, ha probado, le resulta muchísimo más rentable: limpiar la basura de los techos de las casas y su historia ha impactado a millones en TikTok donde se hizo tendencia, ganándose el respeto de los internautas.

Dejando todo por sus propios sueños

Spencer vive en Seattle, Estados Unidos, dejó el glamour, las pasarelas por un oficio que casi nadie quiere hacer, siendo este el factor de su éxito, pues satisface una demanda que tiene poca oferta en su ciudad, por lo que se da el lujo de cobrar, por ejemplo, 200 dólares para limpiar techos, canaletas, principalmente, porque los propietarios de niegan a hacerlo ellos mismos.

En su canal de TikTok, @spencerclaeys, cuenta que esta labor le toma alrededor de 1 hora, por lo que puede tomar otros clientes y luego descansar o hacer lo que quiera durante el día: “es la forma más fácil y rápida que encontré para ganar dinero”, dice en uno de sus videos más vistos.

“Mucha gente no me cree cuando digo que pueden ganar 100 o 200 dólares por hora limpiando techos y canaletas. Pero, la verdad es que puedes ganar, incluso, más que eso si le das un buen precio y lo haces rápidamente. La razón para esto es simple: la gente no quiere hacerlo por sí misma, podrían, pero hay literalmente, innumerables ejemplos de cosas que lo pueden hacer y no quieren”, expresa Spencer en TikTok.

E insiste en que uno debe saber cuándo reconocer y aprovechar las oportunidades que nos brinda la vida: “esto es lo que es y hace un negocio. Un negocio hace que la vida de alguien sea más conveniente”, además de revelar que otoño es la temporada con mayor demanda, porque los techos deben limpiarse una vez al año.

Empezando con cero dólares

En un video que supera los 11 millones de reproducciones, Spencer nos cuenta que su negocio lo inició con cero dólares y tan solo su viejo Toyota Corola, tras lo cual, por hacer un buen trabajo hizo contactos que le permitieron crecer:

“Renuncié a trabajos que pagan mal, me uní a los militares, pero no funcionó; fui a la universidad, tomé más empleos aburridos, pero nada me permitió hacer dinero con mis propias manos. Tú eres la única persona que puede salvarte, tú eres quien tiene que levantarse, dejar las excusas y salir. La vida no es justa, nunca lo será, pero el hecho es que, si estás viendo este video desde un celular de mil dólares en los Estados Unidos, eres lo suficiente afortunado como debes ser”, sentenció.