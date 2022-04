Una mujer de Estados Unidos anunció que entablará una demanda a una constructora por haber demolido accidentalmente en enero pasado la casa que perteneció a su familia desde la década de 1960. Esta es la historia del craso error que literalmente la dejó en la calle.

De acuerdo al video viral de YouTube del reportaje elaborado por la televisora WKRG, Jennifer Pulliam de Leaksville, Mississippi, “quedó devastada y lloró durante dos días” tras enterarse que la vivienda a la que se mudó cuando tenía 10 años y que fue propiedad de su abuelo fue destruida.

Sobre quién había sido el responsable, Jennifer contó que gracias, a unos parientes suyos que vieron el informe en televisión, descubrió que se trataba de una compañía de construcción local que estuvo merodeando por su propiedad a comienzos de año.

No se arrestó a nadie porque “no hubo mala intención”, señalan

Cuando acudió al Departamento de Policía de su localidad para que la ayudaran con su caso, tanto la agraviada como las autoridades lograron ponerse en contacto con el propietario de la empresa, cuya identidad se mantiene en reserva, según reportó el portal LAD Bible.

Fue así que dicha persona admitió haber demolido la casa, aduciendo que se trató de un error. “No me alegró saber que no podían arrestarlo porque no hubo una mala intención de su parte”, recalcó Jennifer, por lo que decidió tomar acciones legales por la vía civil.

Sin embargo, a la fecha el responsable no se ha contactado con ella para ofrecerle disculpas ni darle mayor información sobre lo ocurrido aquel día, además que no sabe cuánto recibirá de compensación ya que, para ella, la casa demolida por error era “invaluable”.