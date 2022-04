El cuidado y limpieza de los dientes es un factor de suma importancia en lo que conocemos como la salud bucal, pero a veces, por diversas razones, estas pueden caerse generando graves problemas, pero una dentista de los Estados Unidos ha compartido un secreto sobre qué hacer cuando se presentan estos problemas, cuya historia se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok.

Una reacción inmediata

Para Lisa Bienstock, una supuesta odontóloga de Arizona, lo mejor que uno puede hacer cuando se cae un diente es tomar una acción inmediata: volver a colocarlo. La mujer afirma esto mientras relata lo sucedido con uno de sus pacientes.

Ella revela que recibió la llamada de un padre cuyo hijo salió herido durante una fiesta de cumpleaños al perder el control del bate mientras balanceaba una piñata, por lo que el objeto terminó arrancándole 6 dientes frontales, los mismos que ya eran permanentes.

La galena aseguró que el técnico de emergencias que los atendió nunca les dijo que debían volver a poner los dientes en su lugar tras 60 minutos, de no hacer esto, hay altísimas probabilidades muy bajas que estos se salvan, obligando al niño a usar implantes toda su vida.

“Si los dientes frontales de sus hijos se caen y son permanentes, vuelva a colocarlos en el alvéolo. Incluso, si es de la manera incorrecta, simplemente, vuelva a colocarlos allí y luego llame a su dentista pediátrico”, asegura Lisa.

Consejos para hacerlo de la forma adecuada

Desde la fecha de publicación del video en TikTok, este ha acumulado más de 7.2 millones de reproducciones y, en un video de seguimiento, ella nos explica por qué esta es la mejor manera de lidiar con dichas situaciones extremas.

“El diente está vivo y hay un suministro de sangre por donde fluyen los nervios y vasos sanguíneos. Se llama ´pulpa’ y también está en la raíz del diente. Cuando un diente está fuera de la boca, y si está fuera de la boca por más de 60 minutos, ese suministro de sangre morirá y el diente no será vital. Si vuelves a implantarlo en la boca, los nervios y el suministro de sangre pueden permanecer vitales y reintegrarse para comenzar a fluir”.

En un video adicional sobre este tipo de procedimientos, ella nos detalla cómo hacer el mismo: primero, enjuagar la raíz con solución salina estéril (o agua limpia en su defecto); seguidamente, sujete la corona para colocarla en el zócalo. Puede usar papel toalla para morder y mantenerlo en su lugar.

Usuarios agradecen información valiosa

De inmediato, los usuarios de TikTok quedaron impresionados con este método y lo expresaron en la caja de comentarios: “Definitivamente, nunca hubiera pensado en hacer esto ¡Gracias por compartir!”, “acabas de recurrir una de mis pesadillas recurrentes”, “toda mi boca está lista para salir de mi cara y estoy listo para dejarlo. Pensar en todo esto hace que me duela la pulpa”, “volví a colocar el diente frontal de mi hijo inmediatamente después que se lo sacaron. No fue doloroso para él en ese momento”, “los dentistas deben mencionar a los padres cuando lleven a sus hijos a limpiezas para que sea de conocimiento más común, además de cómo salvar y poner los dientes”, “el conocimiento es poder. Si no tuviera esta información y no supiera qué hacer si esto sucediera, sería aterrador. Pero, puedes sentirte cómodo sabiendo que sabes qué hacer en el escenario. Esperamos que nunca tengas que usarlo”.