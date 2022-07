Orla es una usuaria de TikTok cuya historia se ha vuelto tendencia de esta red social, además de indignar a más de uno ¿Por qué? La joven del Reino Unido confesó que la mamá de su amiga le cobró un dinero adicional para la cena de cumpleaños debido a su peso, hecho que le generó gran incomodidad.

La muchacha asegura que la mujer le pidió 20 libras extras para la comida de la fiesta y decidió compartirlo en su canal de la plataforma china el pasado 17 de julio, testimonio que viene acumulando más de 646.7 mil reproducciones, el cual se enmarca dentro de un challenge que tiene por título “formas más salvajes en las que has sido avergonzado”.

Un cobro inesperado

Todo sucede cuando una de sus amistades se disponía a celebrar su cumpleaños número 15, hecho que celebrarían en un restaurante especial, y la mamá de la adolescente se encargaría de todos los gastos: “Su madre pagó la comida de todos”.

Pero, he aquí cuando empiezan los problemas: “Sin embargo, luego envió facturas a los padres de los niños que estuvieron en la cena con cuánto habían gastado sus hijos para que pudieran devolverle el dinero”.

20 libras de discriminación

Pese a lo impresionante que puede resultar esta acción de parte de la madre de la amiga de Orla, lo peor estaba por venir, pues cuando la factura llegó a su casa la boleta era más elevada que la del resto. Por una amistad que también asistió al restaurante, llegó a la conclusión que le cobraron 20 libras de más que al resto.

Enterada de esto, decidió llamar a la madre de la cumpleañera para pedirle explicaciones por el cobro adicional. Inicialmente, le dijo a la mamá de Orla que la entonces adolescente había comido más que las otras niñas: “Estoy bastante segura que no comió 20 libras más en comida”, recuerda la réplica de su progenitora.

“La madre de mi amiga solo vino al final para pagar todo. Nosotras mismas habíamos ido al restaurante. Miró el recibo y vio que alguien había comprado dos platos principales, una entrada y un postre. Simplemente, asumió que era yo. No le preguntó a nadie. Mi comida costó 15 libras, no 35″, reveló.

Indignación general en TikTok

De inmediato, el video causó la reacción airada de miles de usuarios que se mostraron sumamente indignados con la historia de Orla: “¿Quién envía una factura después de un cumpleaños? Yo no llevaría ni un regalo”, “tuve que empujar físicamente mi mandíbula hacia arriba al final del video”, “cuando tenía 7 u 8 años, mi maestra me dijo que me estaba volviendo ‘más y más gorda’ y que sabía lo que debía hacer durante el verano”.