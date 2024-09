Lindsay Slater, de 31 años, estaba a punto de casarse cuando se enteró de que su prometido le había sido infiel. Destruida por la noticia, tuvo que tomar una decisión muy difícil: ¿seguir con la boda o cancelar todo? Tras una profunda reflexión, decidió transformar lo que sería su matrimonio en una “celebración de libertad”, tal como se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales.

Con un presupuesto de $46 mil dólares ya invertido y la invitación a decenas de invitados, la joven británica utilizó su cuenta de Facebook para revelar lo sucedido. A pesar del dolor de la traición, no permitió que la situación arruinara sus planes.

El día de la boda, Lindsay se vistió con su elegante vestido de novia y celebró junto a sus amigos y familiares. Hubo comida, bebida, música y hasta un discurso emotivo escrito por su hermana. La presencia de sus seres queridos la fortaleció y le recordó que no estaba sola.

Foto: @beth2841

“Estaba angustiada, era demasiado tarde para dar marcha atrás con los planes de boda. Se había gastado todo ese dinero”, dijo la joven según consignó el medio New York Post. “Pero había una gran parte de mí que pensaba ‘soy libre’: es el comienzo de una era mejor”.

Su decisión de seguir adelante con la boda a pesar de las circunstancias, generó admiración y apoyo. Sus seres queridos la elogiaron por su valentía y su capacidad para transformar una situación triste en una experiencia positiva.

Foto: @beth2841

“Me sorprendió mucho el apoyo que me brindó todo el mundo; fue muy motivador”, agregó. “Estaba rodeada de tanto amor que realmente me recordó que no lo necesitaba”.

De esta forma, Lindsay no solo celebró su nueva etapa como mujer empoderada, sino que también pudo disfrutar de su luna de miel. Aunque inicialmente había planeado ir a Creta, Grecia, con su prometido, decidió viajar en compañía de Melissa, una de sus mejores amigas.

Foto: @beth2841

