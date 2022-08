En el mundo de las redes sociales, los videos de animalitos suelen ser un éxito casi instantáneo, sobre todo en el mundo anglosajón, pero en esta parte del planeta tenemos a una verdadera estrella de cuatro patas, se llama Trompa Trompita, una perrita de Argentina que es toda una personalidad en plataformas como TikTok, donde su historia se ha vuelto de suma importancia para sus millones de seguidores que no dudan en convertir en tendencia cada uno de sus videos.

Un encuentro inesperado

Nuestra protagonista acumula más de 1.4 millones de seguidores en la plataforma china, además de sumar cifras que superan los 16.4 millones de “me gusta”, pero la fama que hoy disfruta con cada “like” y comentario no fue siempre así, pues esconde una fascinante historia de amor como de amistad.

Un día de 2015, Juan Alderete estaba pasando unas plácidas vacaciones en las playas de Mar del Plata cuando, de pronto, apareció una perrita que se ganó su corazón, pero también el de su grupo de amigos.

Trompa Trompita

Alderete recordaría que la chica de cuatro patas la cautivó por su personalidad, pero también lo larga que era su cola, que en diversos países de Latinoamérica se conoce también como “trompa”, por lo que pronto su nombre era una consecuencia lógica.

“Apenas la vi me cautivo su trompa larga y la bautice como Trompa Trompita”, dijo Juan al portal La Voz de Argentina, decidiendo adoptarla, por lo que cuando regresó a su natal Tucumán lo hicieron con una acompañante más.

Una estrella de TikTok

Este solo sería el inicio de una amistad de por vida, pero, al mismo tiempo, mientras se dio la convivencia, el humano se percató de su peculiar personalidad: “Hace un tiempo me di cuenta de que Trompa Trompita no sólo era especial para mí, sino que cautivaba fanáticos a donde sea que iba”.

Por ello, su arribo a Internet era algo inevitable, pero se dio de manera espontánea, pues Juan compartió pequeños videos con Trompa Trompita haciendo cosas ocurrentes, no imaginó que no solo comenzó a acumular miles de vistas, también interacciones, como una base de seguidores en este primer periodo.

Hoy, sus followers se cuentan por millones y no paran de crecer, pues también tiene espacios exitosos en diversas plataformas tales como Kwai, YouTube, Instagram y hasta una cuenta verificada en, nada menos, que Spotify.

¿Qué la hace tan especial?

Pero, al analizar el por qué esta perrita arrasa en TikTok nos damos cuenta que lo que aman los internautas es verla hacer gruñidos, también muecas en diverso tipo de ocasiones: “No tenemos rutina para grabar, sino que sólo sucede cuando se me viene una idea a la cabeza. A veces, ya tengo videos pensados, pero no el escenario (…) tengo alrededor de 200 posibles videos anotados en una libreta, para no olvidar las ideas”, aclara Juan.

Engreída de los famosos

Su fama ha llegado al mundo del espectáculo argentino, como con la reconocida cantante Soledad Pastorutti, quien ha reaccionado a un video de Trompa Trompita moviendo el poncho tal y como lo hace la artista; asimismo, también se cuentan a Germán Martitegui o Claudia Fontan como acérrimos fans de la perrita.

Su obra social

Pero, nuestra perrita favorita no solo se dedica a disfrutar los frutos de la fama, también se da tiempo para ayudar a los demás, pues ella y Juan realizan campañas de donación de insumos para grupos rescatistas de animales en Tucumán: “Nuestro sueño es que todos los animalitos puedan contar con una atención de calidad”.

De gira internacional

Pero, la agenda de Trompa Trompita no se detiene, pues esta próxima a viajar a los Estados Unidos, haciendo visitas en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago o Miami: “Con esto se avecina una nueva serie de contendido de Trompa Trompitas, ya que grabaremos todo el trayecto y tenemos contratos con algunas marcas para realizar publicidad”, sentenció Alderete.