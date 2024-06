Un hombre en forma y saludable ha compartido detalles sobre el impactante momento en que le dijeron que tenía linfoma no Hodgkin en etapa cuatro. Govind Sandhu, de 38 años, trabaja como director de Global Music Partnerships en TikTok Australia. Su diagnóstico llegó de manera inesperada después de notar que su rodilla estaba hinchada tras correr una media maratón. Inicialmente, los únicos síntomas que había experimentado eran similares a los de la gripe, los cuales había tenido durante aproximadamente seis semanas.

Sandhu, que ha estado en TikTok durante tres años, explicó en una publicación de Instagram lo devastado que se sentía tras recibir la noticia, preguntándose “¿por qué yo?”.

Asimismo, señaló que su salud comenzó a deteriorarse después de participar en el Medio Maratón de Sydney. En un principio, pensó que la hinchazón de su rodilla era simplemente una lesión por correr.

“Tenía la rodilla hinchada, aunque pensé que se debía a que me lastimé la rodilla por una pila cuando estaba en Hobart corriendo por algunos senderos”, relató.

Además de la hinchazón, experimentó fuertes dolores corporales y sudores, síntomas que le hicieron creer en un inicio que tenía covid; sin embargo, durante un período de cuatro semanas, su condición fue empeorando.

Después de varias visitas al médico y someterse a diversos análisis de sangre, ecografías, tomografías por emisión de positrones, tomografías computarizadas y biopsias de tejido, finalmente pudo dar con el origen de sus síntomas.

“Encontraron algunas anomalías justo encima de mi páncreas y en mi corazón”, indicó Sandhu. A pesar de estas complicaciones, los médicos creen que su corazón está bien.

El hombre comenzará pronto la quimioterapia y, si el cáncer se encuentra también en su páncreas, procederán a eliminarlo. “Será agresivo porque el cáncer es agresivo”, afirmó.

Los usuarios le expresaron su apoyo

El apoyo para Sandhu ha sido abrumador en las redes sociales, con muchos seguidores enviándole mensajes de ánimo y positividad.

“Ya lo tienes, Gove. No hay mejor ser humano que tenga la fuerza, la resiliencia y la positividad para patear esto en el trasero”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Has destrozado todo lo que alguna vez pusiste en tu corazón y tu mente, amigo. Esto no es diferente”.

Sandhu expresó que aún está en shock por el diagnóstico, pero está dispuesto a dar todo de sí para vencer a la enfermedad.

“Un largo camino por delante, pero este no será el final de mi historia. ¡No puede ser! Tengo 38 años, he vivido la vida más bendecida hasta la fecha y tengo mucho más por qué vivir”, indicó. “La realidad es que tengo la oportunidad de luchar contra este mal, así que me quedaré con la victoria allí”.

Finalmente, el australiano reflexionó sobre la belleza de la vida y su gratitud por lo que tiene. “La vida es bella. Soy afortunado y agradecido por lo que tengo”, comentó.

Además, espera que su batalla por la salud sirva como recordatorio para que las personas se hagan chequeos médicos regulares, ya que el cáncer no discrimina.

“Hazte tus chequeos, ve a hacerte análisis de sangre. Si te sientes mal, no intentes luchar contra ello”, agregó.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin (también conocido simplemente como linfoma o NHL, por sus siglas en inglés) es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, señala el portal cancer.org.

El linfoma afecta el sistema linfático del cuerpo, el cual es parte del sistema inmunitario que ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. También ayuda a los fluidos a moverse por el cuerpo.

Los linfomas pueden empezar en cualquier lugar del cuerpo donde se encuentra el tejido linfático. Las principales localizaciones de tejido linfático son: ganglios linfáticos, bazo, médula ósea, timo, adenoides y amígdalas y el tracto digestivo.