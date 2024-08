Erika Cárdenas, una latina radicada en Los Ángeles, compartió los altibajos de su nueva vida en Estados Unidos. En un video que publicó recientemente en TikTok, la joven de origen colombiano decidió hablar con total franqueza, revelando los desafíos que enfrenta desde que dejó su tierra natal.

“Yo por que me viene a Estados Unidos yo qué hago acá, qué necesidad tenía yo de venirme para acá y pasar por todo lo que estoy pasando ahorita”, empezó diciendo.

Luego, confesó que vivir en Norteamérica, estando lejos de casa y de la familia, no es como muchas personas lo pintan.

“Estar acá es un día comerse el mundo y decir: si puedo, voy a lograrlo, miren donde estoy, gracias vida, gracias Dios, por ponerme aquí, que afortunada soy. Y otros días es decir yo porque me vine para este país. Uno nunca dimensiona que iba a salir de la zona de confort; hasta aquí entendí que mi zona de confort, es mi mamá y mis hermanos”, agregó.

Para Erika, su nueva vida como migrante no ha sido nada fácil. Aunque ha trabajado duro para estar allí de manera legal, muchas personas la critican y le dicen que regrese a Colombia; sin embargo, las cosas no son tan sencillas.

“Estar en este país es una lucha, para que a usted lo dejen quedar acá, debe demostrar y decirle a alguien, yo quiero estar aquí, lo necesito, y para eso toca pagar mucho, para hacerlo de manera legal”, señaló.

Bastante emocionada, la joven revela que se arrepiente de haber dejado su país, ya que se siente sola y extraña mucho a su familia. Cuando decidió irse, nunca imaginó lo difícil que sería dejar todo atrás.

“Si yo hubiera sabido lo duro que era, no me hubiera venido, aquí uno lucha con la soledad, con la falta que le hace su familia, con no tener a nadie, usted está luchando con muchas cosas, que al momento de salir de su país no dimensiona”, continuó.

Erika también mencionó que sentía la necesidad de desahogarse, porque a pesar de que en algunos días se muestra feliz y aparenta que todo está bien, llega un punto en el que ya no puede más.

“Esta mañana lloré hasta decir no más, siento que necesitaba desahogarme, porque a veces no mostramos fuertes y demostrarle a la vida que sí podemos, hasta que se llega a un punto, en la que uno dice no puedo, y ya uno explota porque son demasiadas cargas, responsabilidades, el trabajo, sobrevivir”, añadió.

La joven aconseja a quienes están pensando en emigrar que lo piensen muy bien y que no tomen decisiones a la ligera.

“No es imposible estar acá, pero si usted lo puede planificar, hágalo no tome decisiones por salir de su país que está mal, para irse a sufrir a otro y más si usted tiene hijos. Acá no está la tía, la hermana, no está el jardín, la mamá, aquí no hay nada de eso. No es imposible, este país es maravilloso, la gente le hace tanto aguante quedarse aquí, porque es seguro, las oportunidades, la educación; hay muchas cosas buenas”, expresó.

Además, sugirió que, ante cualquier duda, conversar el tema con familiares podría ser de mucha ayuda.

“Definitivamente no sabíamos lo que iba a conllevar estar acá, si usted quiere venir consúltelo bien y que esté totalmente seguro de la decisión que va a tomar, porque no se alcanza a imaginar lo que es estar aquí solos, es como si usted volviera a nacer”, concluyó.

Lo que debes considerar antes de emigrar

Investigar a fondo: Conoce el país de destino, su cultura, idioma, oportunidades laborales y requisitos legales.

Planificar: Define tus motivos, establece un presupuesto y reúne la documentación necesaria.

Prepararte: Aprende el idioma, busca alojamiento y construye una red de apoyo.

Considerar el impacto: Evalúa cómo la emigración afectará a tu vida personal y profesional.

Buscar ayuda: Consulta con expertos en inmigración y otros profesionales para obtener asesoramiento.

