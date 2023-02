Una noche cualquiera, Nesh Pillay se fue a dormir y pensó que al día siguiente su vida seguiría su curso natural, pero nada de esto paso, pues cuando abrió los ojos y despertó se dio cuenta que no recordaba casi nada de su vida, al punto que juró que el hombre que por 18 meses fue su novio y que estaba a su costado no era otro que un taxista. Pronto, la mujer de 32 años fue recordando su vida y descubriendo el porqué de esta misteriosa amnesia que se presentó sin previo aviso.

A Caters News y en TikTok, Nesh reveló que todo sucedió cuando tan solo tenía 9 años, edad en la que sufrió un accidente automovilístico que le provocó lesiones cerebrales, así como conmociones que, inicialmente, le dijeron que no la afectaría en su vida adulta, pero esto no fue así.

Por eso, cuando despertó los traumas cerebrales hicieron su parte y la amnesia tomó particular énfasis en Johannes Jokope, su novio con el que llevaba saliendo 18 meses y al cual, simplemente, olvidó por completo.

Mira aquí el video viral

“Pensé que era un conductor de Uber”

“Estaba tan confundida acerca de quién era. A menudo pensaba que era un conductor de Uber o alguien que había sido contratado para ayudar”, relata la mujer oriunda de Toronto, Canadá.

En TikTok, por ejemplo, ha hecho una especie de diario sobre su recuperación, así como su interacción junto a su novio de 33 años, quien la ayuda en su tratamiento a recuperar su salud, pero también para volver a generar esos lazos de ese amor que se perdió en la nebulosa de un día para otro.

Sin embargo, pese a la adversidad, ambos están prometidos, pero el camino estuvo lleno de piedras: “fue algo difícil de superar. Él ha sido muy paciente conmigo durante toda mi recuperación. Su constante amor y apoyo a lo largo de este tiempo han culminado en que me enamore de él nuevamente y en nuestro compromiso”.

De hecho, cuando este brote de amnesia tuvo lugar, Johannes pidió licencia en su trabajo para estar a su lado durante su proceso de curación: “él siempre respetó mis límites, mucho antes de que perdiera la memoria y ha sido el mismo durante mi recuperación... no creo que haya resuelto por completo todos sus sentimientos, también tenía miedo de que nunca volvería con él”, dijo a Caters.

La “nueva normalidad”

Adaptarse a lo que podríamos calificar como su “nueva normalidad” no ha sido nada fácil, pero sí más llevadero con una buena compañía: “aún sigo recuperándome de la conmoción cerebral, por lo que aún no he reanudado mis actividades normales. Todavía lucho contra los dolores de cabeza, los vómitos y los temblores corporales”.

Pero, es optimista respecto al futuro: “no recuerdo todo sobre nuestra relación, ni ningún detalle menor, recuerdo que él es mi pareja y estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida... todo este viaje me ha confirmado que es alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida”, sentenció.