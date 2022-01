En marzo de 2021, el caso de un joven de Lafayette, Georgia, que trabajaba en un taller mecánico recibió el pago de su liquidación de su antiguo empleador con 90,000 centavos cubiertos con aceite que arrojó en la entrada de su vivienda. Ahora, casi dos años después, la historia de una de las disputas salariales más sonadas en Estados Unidos está a punto de tener un final feliz para el agraviado, ya que su antiguo jefe fue demandado por su mezquino accionar.

Andreas Flaten renunció a su puesto en A OK Walker Autoworks debido a que, según dijo, experimentó un “ambiente de trabajo tóxico” durante su tiempo laborando en dicho lugar. Tras presentar su dimisión, Flaten esperaba recibir su cheque de indemnización de casi 1,000 dólares, pero cuando llegó el día, no recibió el dinero y su pago fue retenido hasta que un día se topó con alrededor de 915 dólares en monedas manchadas de aceite fuera de su casa con una nota que decía ‘F *** You’ (J*dete, traducido al español).

Según reportes de medios locales, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos presentó una queja federal contra la mencionada compañía y su propietario, Miles Walker, por violar la prohibición de represalias junto con las leyes de horas extra. Como informó previamente el diario británico The Independent, la citada instancia está buscando recuperar 36,971 dólares por concepto de salarios después de las represalias de Walker hacia Flaten, quien no dudó en hacer públicas las acusaciones contra su exempleador.

Las monedas aceitosas pesaban “alrededor de 228 kilos”

“Si hice mis cálculos correctamente, 91,515 centavos deberían ser –considerando que pesan alrededor de dos gramos y medio cada uno–, alrededor de 228 kilos”, precisó Flaten a Fox 5 Atlanta sobre el montículo de grasosas monedas que tardó casi siete horas en limpiar de la entrada de su casa. El Departamento de Trabajo concluyó que Miles Walker violó la Ley de Normas Laborales Justas y no cumplió con los procedimientos de horas extra al no pagar lo estipulado para cuando un empleado trabaja más de 40 horas a la semana.

“Por ley, la participación de los trabajadores en el Departamento de Trabajo de EE.UU. es una actividad protegida. Los trabajadores tienen derecho a recibir información sobre sus derechos en el lugar de trabajo y obtener los salarios que ganaron sin temor a sufrir acoso o intimidación”, manifestó Steven Salazar, director distrital de la división de salarios y horarios, al portal LAD Bible sobre el caso de la disputa laboral de Andreas Flaten con su antiguo centro de trabajo.

Olivia Oxley, novia de Andreas, escribió en su cuenta de Instagram una crítica mordaz de lo acontecido, recalcando que cuando su pareja decidió dejar de laborar para A OK Walker Autoworks, entregó su carta de renuncia por escrito completa con un aviso de dos semanas a su antiguo empleador Miles Walker, tiempo en el que siguió “siendo el imbécil que es y convirtiera un día de trabajo normal en un infierno” por lo que decidió dar un paso al costado al cabo de cinco días, entregando sus uniformes debidamente lavados.