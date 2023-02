Todos queremos “rompernos el lomo” durante nuestros años mozos para gozar de los frutos en la vejez y vivirla con dignidad, pero en la realidad de muchos países latinoamericanos esto no sucede y muchos adultos mayores pasan penurias en su día a día para poder llevar un pan a su mesa, como es el caso de doña Aurora, una anciana que se gana la vida en las calles vendiendo chicles con la única finalidad de poder llegar a fin de mes y pagar la renta de su casa, por lo que su historia conmovió a millones en TikTok.

El relato de vida de doña Aurora es desgarrador, pues recorre las calles de Tequila, Guadalajara, México, quien, con un bastón de madera, una bolsa sobre un brazo y una cajita en mano intenta vender algo para poder alimentarse.

Ariel Nuño (@arielnuno_ylng) fue quien se topó con la anciana: “estaba vendiendo chicles para completar par su renta”, dice la descripción de la cinta cuando el tiktoker la aborda para pregunta qué es lo que hace vendiendo en las calles a su edad, la mujer, primero que todo le dice que los chicles los vende a 2 pesos.

Mira aquí el video viral

Está “solita” y no tiene nadie quien la apoye

María Aurora González es su nombre completo, pregunta si no le parece feo, pero él sin dudarlo, replica: “no, está bonito”, lo siguiente es que la anciana asegura estar “solita”, que no tiene nadie quien la ayude y, por si fuera poco, la corrieron, que no ha comido nada, que por eso salió a vender algo para poder comer y ahorrar para pagar la renta.

De hecho, ella da más detalles de su dura situación al revelar que le están exigiendo pagar la renta, reconociendo que no es tan cara como se pensaría, tan solo 600 pesos al mes, pero lleva atrasada dos: “la señora vino y me dijo que si no le pagaba tenía que desocupar la casa... es un techo nada más de lámina de tierra bien picada, cuando llueve todo se moja... ahorita, pues, ando a ver que diosito me sacude, pues no hay más”, dice Aurora quien no puede evitar soltar algunas lágrimas de desesperación como de impotencia.

La señora quiere vender para poder comprarse algo barato para comer, pero, de pronto, Ariel la interrumpe para preguntarle: “¿usted cree mucho en Dios?” sin dudarlo ella responde que “sí”, además de confesar con inocencia que reza cuando se acuesta y se persigna todos los días al despertar por las mañanas.

De hecho, doña Aurora relata sin ningún tipo de vergüenza que unas chicas que tienen su puesto de comida, pasada las 6 de la tarde, muchas veces le dan de comer lo que no pudieron vender durante la jornada.

Un regalo caído del cielo

Conmovido con su historia, el tiktoker le ofrece apoyarla comprándole algunos “chiclecitos”, pero antes le pide que extienda su mano y la abra, para luego preguntarle cuánto es lo que debe de renta, ella responde que 1,200 pesos: “usted dijo que cree en Dios ¿verdad?... tome, se lo manda diosito, pague su renta y no se preocupe”.

La señora, emocionada, asegura que pagará la deuda para poder mantenerse en lo que ella llama casa: “Dios lo bendiga mucho y donde quiera que anden tengan muchas bendiciones”, tras lo cual, Aurora se despide, su día ha terminado y está lista para volver a su hogar con un poco de tranquilidad en su alma.

TikTok se une para apoyar a Aurora

El emotivo video recolecta más de 2.4 millones de vistas y los usuarios tienen las intenciones de seguir apoyando a Aurora: “¿de dónde es? Me la traigo a mi casa, solo soy yo con mis hijas y hay un cuarto, ya no tendría que trabajar”, “mañana iré a buscarla, estoy a 15 minutos de Tequila”, “no tengo mucho, pero me gustaría pagarle más de un mes de renta”, “sería bueno que la puedan apoyar con sus papeles y llevarla a las oficinas de Bienestar para que reciba su beca”.

De hecho, Ariel confesó en videos de seguimiento que son muchas las personas que han hecho sus colaboraciones económicas y que está a poco de organizarse para llevarle todo el dinero que ha recibido a modo de donación para doña Aurora.