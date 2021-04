Video viral | Con la llegada de la llamada “tercera edad” llegan los achaques. Dolores en la espalda o articulaciones resentidas son algunas de las molestias más comunes con el paso del tiempo. No es así para Doña Mechita, una anciana de 88 años que ha demostrado estar en mejor forma que muchos jóvenes.

Esta mujer vive en Tizimín, en la región de Yucatán, México, donde ha dejado claro que es autosuficiente pese a sus 88 años. La prueba de ello la conocemos gracias a un video de su nieto, Luis Enrique Sánchez, que registró como su abuela trepaba y bajaba por un árbol con mucha destreza.

“Cuándo me preguntan ‘y tu abuela ¿cómo está?’ Ella baja sus caimitos. Le dice a los otros que no suban por ella. Es terca jajaja, cada vez me sorprende más. ¿Y tu ‘abue’ cómo es?”, escribió el orgulloso nieto en el video que subió a su cuenta en Facebook sin imaginarse que luego sería visto miles de veces.

Su hija Amelia le contó a Univisión que, si bien a muchos podría parecerles peligroso, su madre lleva mucho tiempo haciéndolos. Sin embargo, no niega que les preocupa su bienestar pero que aunque la regañen y traten de evitar que lo haga, Doña Mechita es muy “terca” y no entiende de razones.

Para doña Mechita es parte de su rutina recoger los caimitos, una fruta tropical de la familia de los nísperos muy popular entre los habitantes de la localidad de Tizimín, en la región de Yucatán, en el Caribe mexicano. La abuelita ha demostrado estar en mejor estado que muchos jóvenes yucatecos.