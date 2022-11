Eddie Swartzentruber se crio y vivió como Amish durante muchos años, pero con el tiempo desistió de este rígida como aislada forma de vida, pero, por esas cosas de la vida, hoy por hoy se ha convertido en una estrella emergente de TikTok, por lo que su historia ha impactado a millones en esta red social.

Un escape esperado

Cuando tenía 17 años decidió convertirse en un ex Amish abandonando su comunidad en Harmony, Minnesota, Estados Unidos. A Kare 11 recuerda uno de los momentos más importantes de su existencia: “el 8 de enero de 2014, me escapé. Corrí por este camino en medio de la noche. Justo aquí está la granja mis padres detrás de mí”.

Por increíble que parezca, cuando huyó no contaba con seguro social, licencia de conducir, poco dinero y, por increíble que parezca, no tenía acta de nacimiento. Podrás preguntarte cómo escapó sin tener prácticamente nada para reiniciar su vida, pero su deseo de alejarse de las estrictas reglas, las constantes limitaciones se convirtieron en algo apabullante.

Por ello, una de las primeras acciones, a modo simbólico de su nuevo amanecer, consistió en cortarse el cabello: “es uno de los sentimientos más surrealistas que jamás tendrás, porque ese fue realmente un punto en el que ya no puedo volver atrás. Tengo que quedarme aquí, tengo que enfrentar el mañana, voy a solucionarlo”, dijo esperanzado.

Revelando los secretos Amish en TikTok

Su esfuerzo dio grandes frutos pues encontró trabajo, compró un auto, pero también una casa. Su proceso de transformación fue “fascinante”, así como se dio cuenta que las personas estaban fascinadas con su antiguo estilo de vida, por lo que tuvo una gran idea: abrir un canal en TikTok.

“La mayoría de mis videos solo responden a las preguntas que recibo; responder una pregunta genera otras 100: ‘¿se afeitan los Amish?’ los hombres tienen que afeitarse la cara de cierta manera. Se supone que las mujeres nunca deben tocar una navaja”, explica.

Relata que una pregunta frecuente es si las mujeres Amish usan métodos anticonceptivos: “no, no tienen que hacerlo, siempre están embarazadas”.

Ascenso a la fama en TikTok

Pero, sería en setiembre de 2022 cuando el espacio de Eddie experimentó un gran auge, lo que lo ha convertido en una estrella en ascenso, pero la popularidad no se le ha subido a la cabeza, pues lo hace por mera diversión: “muchas personas se ven envueltas en esto. ‘Oh, tengo que obtener tantas vistas’, entonces se deprimen si no las obtienen. No quiero estar en ese lugar. Si no obtengo ninguna, está bien”.

Lejos de sentir rencor por su vieja comunidad Amish, lo cierto es que aún tiene un lugar especial en su corazón y, no solo eso, pues ha restablecido relaciones con su madre, y una gran cercanía con su padre antes de que falleciera.