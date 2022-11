“Tengo rasgos que recuerdan a los dioses aztecas; esa es mi belleza”. Así se describe Eduardo (@misterzero0o), un modelo de raíces otomíes y mazahuas que poco a poco viene trasformando las pasarelas internacionales. El joven mexicano se convirtió en víctima de discriminación por su aspecto, pero ahora está conquistando las redes sociales gracias a su estilo y personalidad única. Te contamos su conmovedora historia viral.

Cuando tenía apenas 14 años de edad, Eduardo Domínguez acudió a un evento de música y su forma de vestir llamó la atención del fotógrafo Dorian , conocido por exponer La verdadera belleza mexicana en el Museo Whitney (Nueva York).

Una vez que acabó el show, Dorian Ulises le entregó una tarjeta con su información de contacto para realizarle una sesión fotográfica. Tras recibir la inesperada propuesta, el popular Mr. Zero decidió investigar a Dorian Ulises con la ayuda de una abogada.

Al comprobar la veracidad de los datos, Domínguez Fonseca se contactó con Ulises López y las fotografías resultaron todo un éxito: varias agencias lo buscaron. “Dorian me tomó mis primeras fotos y, aunque yo soy muy tímido, algo pasa cuando hay una cámara es como si pudiera moverme al ritmo de mis canciones”, le contó a TecReview.

Después de escuchar el consejo de Dorian Ulises, Eduardo firmó un contrato con In The Park Management y, al poco tiempo, participó en su primera gran pasarela (Mercedes Benz Fashion Week).

“El racismo duele”

En su infancia, Eduardo Domínguez sufrió bullying por sus rasgos indígenas. Sin embargo, todo cambió cuando ingresó a la industria del modelaje, pues tomó confianza y pudo reconocer su propia belleza

“El racismo duele, incomoda, finalmente me di cuenta de que la gente que discrimina no puede ver esa belleza que hay en ti. Pero no puedes tomarlos en serio, debes seguir y tener la esperanza de que un día puede cambiar su mentalidad”, sostuvo.

Mira aquí el video viral

Según Domínguez Fonseca, hoy en día “recibo comentarios que me halagan mucho o de gente que se reconoce en mis fotos, que se siente identificada y representada. Otros me escriben para agradecerme porque estoy rompiendo estereotipos con los que ya no pelearán cuando sea su momento”.

A la par del modelaje, Eduardo Domínguez crea música trap independiente para “luchar contra el racismo y los estereotipos que hay. Quiero redefinir la belleza y cambiar muchas mentalidades no solo con mi imagen, también con la música”.

