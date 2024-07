Una mujer que se mudó recientemente de Arkansas a Michigan se llevó un terrible susto al descubrir lo que parecía ser una escena del crimen debajo de las baldosas de su lavadero. Audrey (@chickennuggetlife8806) compartió detalles de su espeluznante hallazgo mediante su cuenta de TikTok, en un video que acumula millones de reproducciones y que ha generado toda clase de comentarios entre los usuarios.

“Acabamos de comprar una casa y creo que alguien pudo haber sido asesinado aquí”, dijo bastante asustada.

Todo comenzó cuando, días atrás, una fuga de agua en el lavadero obligó a la estadounidense y a su esposo a levantar las baldosas del piso. Al hacerlo, se encontraron con una escena que los dejó helados: manchas rojas por todas partes y huellas de pies desnudos del mismo color.

“¡Hay huellas de pies en todo esto!”, exclamó Audrey visiblemente alterada. “Estoy enloqueciendo. ¿Alguien me puede decir que solo es pintura?”.

La mujer estaba casi segura de que no se trataba de pintura, ya que las manchas se extendían debajo de las baldosas.

“Si alguna vez has tenido que lidiar con cosas así, o conoces a gente que trabaje en el campo de la limpieza de este tipo de cosas, la pintura no se filtra a través de los azulejos de esa manera”, agregó.

En un nuevo clip, Audrey reveló que, ante la extraña escena, decidió llamar a la policía. En las imágenes, se puede ver que un oficial investiga el hecho; sin embargo, tras revisar los registros, no se encontró ninguna llamada desde la dirección que reportara un crimen.

De hecho, el agente también se mostró desconcertado por lo que vio y solicitó que se realizaran más pruebas en el lugar.

¿Sangre humana o algo más?

En un tercer video, Audrey compartió más detalles de lo sucedido. Señaló que ni él ni su esposo llegaron a conocer al dueño anterior de la casa, pero por lo que habían escuchado de los vecinos, este era un hombre que trabajaba en el gobierno y tenía muchos animales que “vagaban por toda la casa”.

Por otra parte, la mujer dio a conocer que el sujeto se habría mudado a África tras vender su propiedad de Michigan.

Foto: @chickennuggetlife8806

El pasado 2 de julio, las autoridades le enviaron los resultados de las pruebas realizadas en su casa.

“Hicieron pruebas y no era sangre humana”, indicó la estadounidense. “Sé que a algunos esto no les dará mucha alegría, pero a mí sí me alegra, porque no me gustaría saber que alguien murió en mi casa”.

Aunque la sustancia no era sangre humana, Audrey y su esposo no se vieron disuadidos de seguir viviendo en la casa.

“Yo tenía un negocio de cosas paranormales, así que no me preocupa la otra vida”, bromeó. “Además, ¡pagamos un buen precio por esta casa! Voy a convertir esta casa del crimen en un hogar”.

Más historias