Amy Cooper, una mujer de Estados Unidos que acusó sin motivo alguno ante la policía a un observador de aves afroamericano por únicamente decirle que no podía pasear a su perro sin correa en una zona restringida de Central Park en Nueva York, ahora enfrenta cargos criminales por el lamentable incidente de racismo que protagonizó a fines de mayo pasado.

Cooper (41), cuyo lamentable accionar terminó costándole su trabajo, la mascota rescatada por la que había discutido -que luego recuperó debido a que las autoridades se negaron a tenerlo bajo su custodia- y el respeto de todos en Internet al pasar a ser conocida como la “Karen de Central Park”, fue acusada de presentar una denuncia falsa, un delito menor clase A punible hasta con un año de cárcel.

“Hoy nuestra oficina comenzó un proceso contra Amy Cooper por reportar falsamente un incidente en tercer grado. Estamos firmemente comprometidos a responsabilizar a los autores de esta conducta”, dijo en un comunicado Cy Vance, fiscal de distrito de Manhattan. Se espera que la acusada comparezca ante las autoridades este 14 de octubre, informó el diario británico The Guardian.

El incidente se volvió viral en Facebook desatando varios debates sobre el racismo y la forma en que las personas blancas tratan a las personas afroamericanas en Estados Unidos , ya que esta no es la primera vez que esta clase de reportes policiales se presentan contra estos últimos por hacer cosas cotidianas como trotar, caminar en espacios públicos, nadar, organizar barbacoas y un largo etcétera.

Otro detalle a mencionar es que este desafortunado evento se produjo unas horas antes de la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de un oficial de policía que oprimió su cuello con su rodilla por casi 9 minutos, desatando numerosas protestas (tanto pacíficas como violentas) a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos bajo el lema “Black Lives Matter”.

EL INCIDENTE DE LA ‘KAREN DE CENTRAL PARK’

Todo comenzó cuando el pasado 25 de mayo, Amy Cooper paseaba a su perro por un área de Central Park conocida como The Ramble y se cruzó con Christian Cooper, un ávido observador de aves afroamericano que le pidió ponerle la correa a su mascota y, cuando la mujer se rehusó a hacerlo, el hombre le ofreció algo de comer al can.

En un video viral, grabado posteriormente a su intercambio de palabras, se observa a Amy Cooper diciéndole que iba a decirle a la policía que un hombre afroamericano estaba amenazando su vida, lo cual era falso, y llamando al 911, donde usó la palabra “afroamericano” para describir a Christian Cooper.

Alejado de la exasperada mujer, Christian Cooper permaneció calmado y grabó parte del incidente que luego fue compartido en Twitter por su hermana, Melody Cooper, acumulando más de 20 millones de reproducciones. Al día siguiente, Amy Cooper perdió su trabajo en la compañía Franklin Templeton y ofreció disculpas públicas.

Christian Cooper usó su cuenta de Facebook para describir lo que ocurrió al principio de su encuentro con Amy Cooper, que no quedó grabado en el video viral. En su pronunciamiento dijo que el perro “estaba destruyendo las plantas” y le dijo a su propietaria que las mascotas debían llevar correa mostrándole un letrero que lo indicaba.

Después de su breve interacción, Cooper comenzó a grabar todo lo que se vio en el video viral. “No creo que haya una persona afroamericana en Estados Unidos que no haya experimentado algo así alguna vez”, precisó en declaraciones al diario estadounidense The Washington Post. “No me acobardo al confrontar a un malhechor cuando lo veo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Las voces de las protestas contra el racismo en EE.UU.

Las voces de las protestas contra el racismo en EE.UU. (AFP)