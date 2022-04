A una instructora de artes marciales de California, Estados Unidos, tuvieron que extirparle la mitad del cráneo después de que una infección sinusal no controlada hiciera metástasis en su cerebro. Natasha Gunther, de 25 años, ha decidido compartir su experiencia mediante su cuenta de TikTok.

“Los cirujanos me dijeron que habría muerto en una semana si no hubiera ido al hospital cuando lo hice”, dijo la joven, según consigna el medio New York Post.

Un video de antes y después titulado ‘A veces, todo lo que puedes hacer es reír, ¿no?’, muestra a la profesora, sentada en un automóvil, con el pelo largo. Luego, se muestra cómo luce tras las cirugías a las que tuvo que ser sometida.

Viviendo solo con la mitad del cráneo

Según Natasha, la primera craneotomía o cirugía cerebral que le practicaron fue después de haber presentado 6 infecciones en los senos paranasales a lo largo de un año, en 2021.

“Tuve 6 infecciones en los senos nasales el año pasado y siempre recibí antibióticos y nunca pensé en nada más”, explicó en su video de TikTok y en una entrevista que ofreció al medio Patch.“Finalmente fui a hacerme una tomografía computarizada después de que mis migrañas se volvieron muy intensas junto con náuseas y vómitos”.

El 12 de diciembre de 2021 se hizo una tomografía computarizada y recibió el duro diagnóstico. Esa noche, se sometió a su primera craneotomía de emergencia, donde los médicos extrajeron parte del hueso y encontraron cantidades masivas de estafilococos e infecciones de los senos paranasales.

La masa había movido su cerebro 9 mm hacia la derecha, por lo que también tuvo que someterse a una cirugía para extirpar la infección.

Una semana después necesitó otra cirugía sorpresa, mediante la cual se la extrajo la mitad de su cráneo. Tras ello, estuvo hospitalizada durante 5 semanas.

A la espera de otra cirugía

Natasha contó que tuvo otra cirugía para abrir sus senos paranasales y tiene programada una más. Se espera que el 11 de abril los médicos le coloquen la parte extraída de su cerebro en su lugar.

“Estoy esperando pacientemente para recuperar mi cráneo”, dijo la joven. “Usarán mi cráneo, que está en un frasco, o harán una impresión en 3D”.

Añadió que hace fisioterapia dos veces por semana con la ayuda de su novio para recuperar la energía que perdió mientras estaba en el hospital, así como para recuperar los movimientos de manos y tobillos.

¿Qué es la infección paranasal y cuáles son los síntomas?

¿Congestión nasal que simplemente no mejora? Podría tener una sinusitis, también llamada infección de los senos paranasales, señala la CDC en su sitio web.

Las sinusitis ocurren cuando se acumula líquido en las cavidades llenas de aire en la cara (senos paranasales), lo cual permite que los microbios se multipliquen. La mayoría de las sinusitis son causadas por virus, pero algunas pueden ser causadas por bacterias.

Los síntomas comunes de las sinusitis incluyen:

Moqueo

Congestión nasal

Dolor o presión en la cara

Dolor de cabeza

Goteo de mucosidad en la garganta (goteo posnasal)

Dolor de garganta

Tos

Mal aliento

Consulte a un médico si presenta: