En las redes sociales, está conmoviendo la historia viral de Brian Brooks, quien rescató a su esposa y a varios otros trabajadores de los escombros. El veterano luchador de MMA (artes marciales mixtas) combinó la fuerza bruta y el ingenio para realizar esta hazaña en Estados Unidos. El relato desató miles de reacciones en Facebook.

Los extremos tornados continúan destruyeron comunidades enteras. En Kentucky, el estado norteamericano más afectado en las últimas semanas, al menos 74 personas murieron y otras 100 desaparecieron, según informó el gobernador Andy Beshear.

En ese sentido, Brian Brooks, un peleador de artes marciales mixtas durante aproximadamente 14 años, consideró que “es un milagro que haya encontrado” con vida a su esposa y cuñada, quienes terminaron atrapadas en una fábrica de velas que arrasó un tornado.

El conmovedor relato de Brian Brooks

El último viernes por la noche, Brooks se encontraba acostado en su cama cuando de pronto recibió una “llamada telefónica”. “Es mi esposa. Me llama y me dice que me ama, que está atrapada y que están destrozados. Y colgó”, manifestó Brian.

De inmediato, Brian Brooks, sin pensarlo dos veces, prendió la camioneta de su pareja y condujo hasta la destruida fábrica, pese a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional de permanecer fuera de las carreteras.

Cuando llegó a la compañía, Brooks se acercó a las personas que gritaban, teniendo cuidado donde pisaba, y sacó a los trabajadores de los escombros. “Empecé a escalar y encontrar gente, simplemente ayudando a todos los que podía”, recordó el luchador.

Afortunadamente, Brian consiguió también rescatar a su esposa Roberta y su hermana. Ambas fueron trasladas al hospital más cercano para recibir la atención médica. “Fue como la peor película de guerra que ves en la televisión. La gente que gritaba que no se podía ver en la oscuridad”, sostuvo.

Cómo las encontró

De acuerdo con Brian Brooks, su cuñada, quien terminó aplastado encima de Roberta, notó los “zapatos locos” del peleador. “Sabía que era yo, empezó a gritar ‘Brian’. Yo estaba como, ‘Dios mío’, y comencé a tratar de tira (...) todo estaba encima de ellos”, le señaló a Fox News.