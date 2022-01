En Estados Unidos, una madre soltera y sus tres hijos no tenían adónde ir, por lo que durmieron en su automóvil en medio del frío. Cuando su situación estaba empeorando, recibieron una buena noticia y se alejaron del peligro. La historia, publicada en YouTube, se volvió viral y conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

En Cincinnati (Ohio), una familia se enfrentó a la falta de vivienda, pues abandonó su residencia alquilada, luego de una inesperada decisión del propietario del lugar. “El arrendador tenía problemas con la ciudad, así que tuve que abandonar el lugar. Y por lo tanto nos dejó a mí y a mis hijos en el frío”, confesó la mamá, Yudenia Pérez.

Durmieron en el auto de la madre

Ante esta dramática situación, Yudenia Pérez, sin pensarlo dos veces, llamó al Punto de Acceso Central (CAP), una línea directa para personas sin hogar que buscan ayuda, pero le indicaron que no tenían espacio para ella y hijos, que tienen 11, 10 y 1 año.

Al no saber qué hacer, Yudenia se quedó en su vehículo con sus tres pequeños. “Nos obligaron a dormir en nuestro auto. No fue fácil. Hacía frío. El bebé no estaba cómodo. Los chicos se quejaban un poco. Estábamos acostumbrados a estar en casa”, expresó Pérez a la estación de televisión, WCPO-TV.

Consiguieron una habitación

Afortunadamente, la familia de Yudenia Pérez logró mudarse a una habitación de hotel que estaba disponible en la Red de Hospitalidad Interreligiosa del Gran Cincinnati. Como era de esperarse, una emocionada madre sostuvo que “me siento bendecido. No estamos en el auto. En este momento es el peor momento para estar sin hogar”.

“Hacía bastante frío por la noche”

El caso sucedió en noviembre pasado y Yudenia decidió hacerlo público para crear conciencia sobre las luchas que enfrentan las familias sin hogar en territorio norteamericano. “Hacía bastante frío por la noche. ¿Y si no tuviéramos un vehículo? Entonces qué, ¿sabes?”, dijo Pérez.