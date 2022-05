Cientos de monedas antiguas halladas por un fan del mítico personaje Indiana Jones podrían ser lo que los expertos han catalogado como “el tesoro de metales preciosos más grande encontrado en Reino Unido”. George Ridgway, de 31 años, realizó el hallazgo en un campo cerca de su casa en Ipswich después de que unas imágenes de satélite mostraran una “marca de un campo cultivo interesante”. Esta es su historia que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Cuando este fanático de toda la vida del arqueólogo y aventurero de películas junto a su perro Indy buscó en el área con su detector de metales, encontró dos broches romanos, y cuando continuó con la búsqueda, su detector de repente emitió una lectura fuerte que significaba un objeto de plata.

“Excavé y había un denario de plata de Julio César, lo cual es asombroso porque piensas en lo icónico que es, y esa moneda era del 46-47 a.C.. Esa moneda en sí misma habría sido el hallazgo de toda una vida, solo esa, pero seguí buscando, y a unos metros de distancia, encontré otro denario de plata, y luego otro”, contó George. En unas horas había encontrado cerca de 180 denarios (monedas romanas).

Un tesoro romano bajo tierra

El joven británico halló no solo denarios de plata de la época del emperador Julio César, sino también monedas de la Edad del Hierro y algunos pedazos de cerámica. “Realmente fue increíble porque en realidad crecí al lado de un camino romano, siempre me ha apasionado la historia romana”, dijo a BBC.

“Encontrar una moneda fue increíble y luego tenía puñados de denarios de plata. Recuerdo tenerlos en la mano y pensar: ‘Lo he hecho. He logrado mi sueño de la infancia. He encontrado un tesoro romano. Fue increíble: la adrenalina corría por mi cuerpo”, agregó.

George dice que una de sus mayores influencias es el personaje Indiana Jones. Además de tener un perro llamado Indy, a menudo usa el sombrero y el látigo como el profesor de arqueología ficticio.

El tesoro de monedas hallado por George Ridgway sigue siendo valorado por expertos. (Foto: george.historyhunter / Instagram)

Si bien aún no se ha determinado el valor actual del tesoro, el dinero que se obtenga se dividirá entre George, quien recibió su primer detector de metales de manos de su abuela cuando tenía 13 años, y el dueño del terreno donde se hizo el hallazgo y que hasta el momento se desconoce quién es.

“En términos de su valor antiguo, equivaldría a más de dos años de pago por un soldado romano”, dijo la dra. Eleanor Ghey, curadora de tesoros de monedas romanas y de la Edad del Hierro del Museo Británico.

Ridgway describió sus historia” y no por una ganancia monetaria. Se espera que el tesoro se exhiba permanentemente en el Museocomentarios como “increíbles y sorprendentes”, pero enfatizó que lo hizo por “amor a la caza de la de la ciudad de Ipswich en el futuro.