El nacimiento del bebé representa un momento mágico en la vida de una madre. Sin embargo, en algunos casos la llegada de la criatura se puede adelantar; tal como sucedió en Argentina. Una médica logró asistir por teléfono el parto de una joven. Entre gritos y llantos, la mujer pidió ayuda, ya que se encontraba sola en su casa. El audio impactó en redes sociales y se convirtió viral.

A las 9.50 horas del miércoles 26 de enero, Helena se adelantó 20 días a la fecha que habían establecido y su madre primeriza Macarena, quien reside en Córdoba, se comunicó rápidamente con la línea 107 del servicio de emergencia.

La llamada de emergencia

Cuando le respondieron del otro lado, la joven gritó “estoy por tener un bebé. No llego al hospital y estoy en mi casa”. Ante esta insólita situación, Ana Salomone, doctora de 50 años, le transmitió tranquilidad mientras mandaba un móvil de la policía con una ambulancia.

“Escúchame, cada vez que tengas una contracción respira hondo. Tranquilízate, con todos los datos que vos me des yo te voy a ayudar. El bebé va a salir ahí en la cama, no hay problema. Tú respira por la nariz, no por la boca”, le indicó Ana.

De inmediato, la médica intentó obtener la mayor cantidad de información posible. Tras una serie de preguntas, la profesional de la salud descubrió que la persona se llamada Macarena, era madre primeriza y estaba cama.

El audio de la médica que asistió un parto por teléfono

Joven dio a luz en casa

Afortunadamente, la madre de Macarena llegó al mismo en el que la pequeña Helena empezó a salir. Por ello, Ana se encargó a darle numerosas indicaciones a la abuela.

“Mamá, está llegando un recurso. Yo no voy a cortar el teléfono, déjalo en altavoz. Le dije que se quede sentada con las piernas flexionadas. Que respire. Si está la cabecita va a salir”, comentó la médica cordobesa.

Sin embargo, no recibió ninguna respuesta y Ana Salomone insistió. “Mamá, ¿puedo contar con vos?”, expresó. Segundos después, Macarena respondió y la doctora continúo con el trabajo de parto.

“Ponte delante de sus piernas. El bebé va a nacer sí o sí y nacen solos prácticamente, lo único que hay que hacer es evitar que salgan en mala forma. Así que te pones delante de ella y la ayudas a respirar en la forma en que tiene que respirar”, explicó Ana.

Frente a la confirmación de que el bebé ya estaba saliendo, Salomone, mamá de tres hijos, les pidió que esperen a la próxima contracción para pujar y que tengan cerca una tolla para limpiarlo.

“¿Salió? Necesito por favor que no corten el cordón, limpien el bebé, fíjense que respire, y no corten el cordón, póngalo sobre el pecho de la mamá”, precisó la doctora.

Después, llegó la tranquilidad. “Ahí salió”, manifestaron desde la casa y Salomone indicó que estimulen la espalda o el pecho de Helena. “Lo escucho llorar, está llorando. Te felicito, les mando un beso inmenso a la mamá que se portó como una genial”, concluyó una emocionada Ana.