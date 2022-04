Saber actuar durante una situación de vida o muerte no es tarea sencilla ni tampoco todos pueden afrontar. Cuando el momento es crítico, la angustia y el temor nos invaden por completo, provocando que nuestro juicio se nuble y no pensemos correctamente. Pero eso no ocurrió con Alma Cristal, una heroína por donde se le mire. Esta es su historia viral.

Alma Cristal es una joven operadora de los servicios de emergencia en Mar del Plata, Argentina, que decidió actuar de inmediato al ver que unos padres entraron desesperados al centro médico pidiendo ayuda, pues su bebé de 17 días no respiraba ni tenía signos vitales.

La mujer se dio cuenta de lo que ocurría, el bebé se había atragantado mientras lo amamantaban, situación que le impidió continuar respirando. Tomó el control de la situación y lejos de desesperarse, cogió al bebé y empezó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“El bebé estaba morado y sin signos vitales, no estaba reactivo. Ahí, en ese momento, no perdí tiempo: lo puse en posición de reanimación, le hice masajes de columna, golpes secos con mucho cuidado. Sabía que lo tenía que sacar y empecé a hacerle RCP”, cuenta alma a los distintos medios locales.

“Empecé a ver reacciones y le decía: ‘dale bebé, dale bebé’. En un momento hizo una fuerza, un gemido y veo que le sale flema, se la saco. Automáticamente empezó a cambiar de color y le soplé la cara, le daba aire de mi boca y lo pude salvar”, añade la joven considerada una heroína en Mar del Plata.

La escena y el angustiante momento fue captado por una cámara de seguridad del mismo establecimiento médico. En las imágenes se puede ver al padre bajando primero del automóvil pidiendo ayuda a gritos, después a la madre con el pequeño en brazos, hasta que se encuentran con Alma que tomó el control de la situación.