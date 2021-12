Tener un auto no es algo que se considere como una necesidad básica para vivir como la vivienda o los alimentos, pero para algunas personas en Estados Unidos que viven lejos de su trabajo o los servicios básicos como la escuela sí que lo es, aunque no todas tienen acceso para adquirir uno.

Es por eso que Eliot Middleton, dueño de un restaurante de carnes llamado Middleton & Maker Village BBQ, en Awendaw, ubicado en el estado de Carolina del Sur, funge de mecánico para realizar una noble acción en su comunidad: reparando vehículos y donándolos a las personas que no tienen uno.

En el área rural donde vive Eliot el transporte público prácticamente no existe, por lo que trasladarse para hacer tareas tan rutinarias como hacer las compras es muy limitado. “No hay transporte público. No hay Ubers; no hay taxis ni nada de eso”, contó el dueño del restaurante de barbacoas a CBS.

Dona autos a personas necesitadas

Ante esta problemática, creó su propia ONG llamada Middleton’s Village to Village para ayudar a su comunidad. Esta fundación se encarga de donar autos a la gente que no tiene y necesite. Según la revista Ebony, han sido más de 60 autos los que ha regalado, los cuales consigue a través de donaciones.

La avalancha de donaciones hizo que Eliot se diera cuenta de que “con alguien empujando la plancha, también habrá gente detrás de ti empujando la plancha”. A medida que su trabajo se ha hecho conocido, ha ido recibiendo muchas llamadas al punto de recibir cerca de 800 aportes para donar.

Una de las beneficiadas por Eliot fue Aziare Green, una madre soltera que necesitaba pedir prestado el auto de sus familiares y vecinos para trasladarse, cosa que ya no ocurrirá. “Estoy tan contento de haber podido ayudar”, le dijo el hombre en WLTX.