Una joven estadounidense compartió recientemente una experiencia que dejó boquiabiertos a miles de internautas. En un video subido a TikTok, Erin Wright (@erin_wright_) relató cómo American Airlines la incluyó erróneamente en una lista de pasajeros prohibidos, alegando que había cometido una grave falta a bordo de uno de sus vuelos. “Me prohibieron volar por algo que nunca hice”, afirmó la chica, cuyo testimonio superó las 2 millones de reproducciones en la mencionada plataforma.

La joven, de 24 años, explicó que al intentar abordar un vuelo a Nueva Orleans, el personal le comunicó que no podía embarcar debido a un supuesto incidente que la involucra a ella y a un hombre teniendo “relaciones sexuales” en el avión.

“La agente de la puerta de embarque parecía nerviosa y me dijo: ‘Señora, lamento decirle esto, pero le han prohibido volar con American Airlines’”, recordó Wright. “Yo le dije: ‘¿Qué? Nunca he hecho nada’”.

Confundida por la inusual acusación y frustrada por no poder viajar, Wright se vio obligada a comprar un nuevo boleto que le costó $1000.

“Me di cuenta de que iba a perder mi vuelo y solo necesitaba reservar otro vuelo. Así que rápidamente reservé otro pasaje de ida y vuelta de 1000 dólares a Nueva Orleans”, agregó. “Voy a solucionar esto y me devolverán el dinero”.

Después de varias semanas exigiendo saber detalles sobre la acusación, finalmente recibió una respuesta oficial de American Airlines: la aerolínea la había confundido con otra persona que había participado en un incidente sexual a bordo.

“Soy lesbiana”, afirmó la estadounidense, visiblemente molesta. “Ahora ya no estoy en la lista permanente de personas no autorizadas a volar de American Airlines. También perdí 1.000 dólares, pero me reembolsaron los 400 dólares del vuelo”.

La historia de Wright rápidamente se volvió viral, generando una ola de indignación y apoyo en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su asombro ante la acusación de la empresa y algunos le sugirieron presentar una queja formal.

“Dejando todo lo demás de lado, ¿cómo te dejaron reservar si te prohibieron?”, preguntó un internauta. “Presente una queja ante el Departamento de Transporte. Ellos están legalmente obligados no solo a reembolsarle el dinero, sino también a brindarle una respuesta”, comentó otro.

Cabe agregar que, de momento, la aerolínea no ha ofrecido una disculpa pública ni ha explicado cómo ocurrió este error tan grave.

Cuáles son los motivos por los que se le puede prohibir viajar en avión a una persona

Existen diversas razones por las que una aerolínea puede prohibirle a una persona viajar en avión. Algunas de las más comunes incluyen: