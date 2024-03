Una asesora profesional de Estados Unidos utilizó su cuenta de TikTok para ofrecer un contundente consejo a aquellas personas que están contemplando la idea de expresar su descontento laboral ante su jefe. En un video compartido por la usuaria Dilara Casey (@totally_employable), la especialista recomienda enérgicamente evitar ser sincero sobre la infelicidad en el trabajo, especialmente si esta se debe a una mala gestión por parte de los superiores. Su testimonio, además de volverse viral y superar las 400 mil reproducciones, generó opiniones divididas entre los internautas.

Casey comenzó su explicación con un mensaje claro: “Si tu jefe te pregunta si estás descontento, no digas que sí. Incluso si lo estás, no les des ese feedback”. Añade que muchos supervisores, aunque sean buenos trabajadores individualmente, carecen de las habilidades de liderazgo necesarias para gestionar este tipo de retroalimentación de manera efectiva.

Según Casey, revelar la insatisfacción puede desencadenar consecuencias negativas. A menudo, los jefes pueden sentirse atacados personalmente y, en lugar de abordar el problema, podrían tomar represalias en contra del empleado.

“Muchas veces, he visto esto contra mis clientes cuando su jefe les pregunta si no están contentos y el cliente dice: ‘Sí, no estoy contento, estoy buscando que hagas XYZ por mí’. ' Y si ese jefe no tiene una gran formación… se sienten atacados personalmente”, reveló.

“No van a cambiar su estilo, no van a cambiar su forma de actuar. Van a cambiar el problema, que, desde su perspectiva, eres tú”, agregó.

En lugar de confrontar directamente al superior, Casey sugiere recurrir a Recursos Humanos y documentar los problemas de manera detallada. Afirma que poner por escrito las dificultades con un tercero puede ser más efectivo para comunicar las preocupaciones al respecto.

“Documéntelo, póngalo por escrito con un tercero de su organización, como Recursos Humanos, y dígale por qué tiene dificultades y dónde ve desafíos”, finalizó.

El testimonio de la asesora laboral generó opiniones divididas

Como era de esperarse, el testimonio de la asesora generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios. Algunos estuvieron de acuerdo con sus recomendaciones, mientras que otros se animaron a revelar cómo su honestidad terminó haciendo que los despidieran.

“El director ejecutivo se dio cuenta de que no estaba contento y lo admití. Solucionaron parcialmente el problema pero sentí como si tuviera un objetivo en la espalda. Intenté conseguir otro trabajo pero no pudo. Fui despedido. Nunca seas honesto”, escribió un internauta.

“Revelo lo infeliz que estaba y también lo hago visible en la encuesta anual. Resultado = me despidieron”, señaló otro.

Otros sugirieron que ser sincero con Recursos Humanos no resolverá el problema. “No lo compartas con tu jefe ni con RRHH. Si no estás contento, busca silenciosamente un nuevo trabajo y vete”, mencionó un tercero.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)