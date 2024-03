Syd, usuaria estadounidense identificada en TikTok como @poorandhungry, es conocida por compartir sus experiencias laborales como mesera a través de sketches en los que revela las situaciones que enfrentó en el pasado. Recientemente, se refirió a un tenso encuentro con una clienta extremadamente grosera y exigente; sin embargo, lo más llamativo de la escena no fue únicamente el maltrato en sí, sino también el motivo por el que la comensal decidió tener un comportamiento hostil hacia la trabajadora.

En el clip, Syd interpreta a una persona tratando de atender a la clienta mencionada, quien se muestra intolerante y demandante desde el principio. La mujer, de manera abrupta, exige un tenedor nuevo y luego continúa siendo despectiva, incluso cuando la mesera intenta abordar la situación de manera cortés.

Sorprendentemente, la comensal revela que su actitud se debe al hecho de que Syd le recuerda a una mujer con la que su novio lo engañó.

“Disculpe, ¿hay algún tipo de problema aquí?”, preguntó la joven. “Siento que he sido muy complaciente y parece que hay algo que me estoy perdiendo”.

“Sí, hay un problema, te ves exactamente como la chica con la que mi novio me acaba de engañar”, respondió la clienta.

“¿Entonces me estás tratando absolutamente vil porque parezco alguien que está en tu vida?”, preguntó la empleada, a lo que la chica respondió: “Sí, pareces una zorra mentirosa y tramposa, que yo sepa”.

La dura reacción de los usuarios

“Pero también eres plenamente consciente de que yo no soy esa persona, ¿correcto?”, agregó la trabajadora. “No me importa quién seas, te pareces a ella y me da asco”, respondió la comensal.

El relato de Syd superó el medio millón de reproducciones, con muchas personas comentando que no habrían podido contener sus emociones si hubieran estado en el mismo escenario.

“No estoy hecho para la industria de servicios; terminaría en la CÁRCEL”, aseguró un internauta. “Propietarios y gerentes: normalicen diciéndoles a estas personas que se vayan temprano”, sugirió otra persona.

“Nunca habría vuelto a la mesa. No hay manera de que me hables así”, agregó un tercero.

