¿Te imaginas tener que salir a desmentir los rumores de tu muerte después de haber sido embestido por un tren? Pues eso mismo le pasó a Sydney Conner, una adolescente de 17 años de Nebraska, Estados Unidos, quien en septiembre pasado sobrevivió a la colisión con una locomotora después de haber sido cegada por la luz del sol al cruzar con su automóvil por un paso a nivel.

El accidente que sufrió la joven fue tan aparatoso que el motor de su vehículo salió volando por los aires, según informó la Oficina del Alguacil del Condado Buffalo; sin embargo, de acuerdo al video viral en el que comparte el relato de lo que realmente ocurrió, lo que más pareció afectarle fueron los distintos reportes sobre su supuesto fallecimiento a causa del impactante suceso.

En el video en cuestión publicado el pasado 27 de septiembre en su cuenta de TikTok (@stdraecon), que curiosamente tiene como descripción la frase ‘I’m the girl that got hit by a train in Nebraska and no I’m not dead’ (’Soy la chica que fue embestida por un tren en Nebraska y no, no estoy muerta’ traducido al español), Sydney rompió su silencio sobre cómo transcurrieron los hechos.

El video viral que muestra cómo sobrevivió al choque del tren

“Como atrapar una pelota lanzada tan alta como el sol”

“Iba de camino a la escuela y eran como las 7.45 a.m. El sol estaba súper brillante por algún motivo esa mañana, incluso mis amigos me dijeron que les fue difícil ir manejando a la escuela. El sol venía del este, que habría sido mi derecha, que es la misma dirección en la que vino el tren. Tomo esta ruta todos los días para ir a la escuela”, comienza su testimonio la protagonista de esta historia.

“Siempre cruzo el paso a nivel, eso no es nada nuevo. Este cruce no tiene barreras o semáforos ni nada por el estilo. Solo una señal de alto. La mejor forma en que puedo describir el no haber sido capaz de ver al tren aproximarse es como si hubiera intentado atrapar una pelota lanzada tan alta como el sol, como que la pierdes por un segundo y luego la tienes ahí”, agregó.

“Miré a ambos lados y pensé que estaba despejado, así que crucé las vías férreas y lo último que recuerdo es haber visto al tren a mi derecha y a punto de embestirme”, prosiguió su relato, mostrando fotos de los rieles y su auto completamente destruido, además de mencionar que el maquinista había presenciado todo e incluso la vio hablando por teléfono con su mamá.

Con más preguntas que respuestas

Después de haber sobrevivido milagrosamente al accidente y salir por sus propios medios del amasijo de fierros retorcidos en el que se había convertido su auto, la joven se desmayó cerca de la señal de alto en la que fue encontrada posteriormente. “Llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital. Desperté en la sala de emergencias, pero no recuerdo mucho”, añadió.

Si bien la ingresaron a la unidad de cuidados intensivos durante la noche para ver si tenía una hemorragia interna, los doctores le informaron a la joven que únicamente se había fracturado una parte de sus vértebras. Aunque ya se encuentra casi recuperado, Sydney todavía presenta cortes y morites en todo su cuerpo, además de sentirse “jodidamente adolorida”.

Afortunadamente, todo no fue más que un susto, teniendo en cuenta la gravedad del accidente que sufrió y que casi pudo haberle costado la vida. Aún así, con toda esta evidencia mostrada en el video viral de TikTok, no está segura por qué los reportes noticiosos la habían dado por muerta, pero la poca información proporcionada por la policía local probablemente tuvo algo que ver.