En las redes sociales se compartió un video de una mujer que se muestra caminando por un aeropuerto estadounidense no identificado en un traje de baño de dos piezas color verde carga. “Al menos lleva mascarilla” se lee en los comentarios del metraje que ya es viral en Facebook e Instagram.

La gente rápidamente ha hecho burla de su elección de ropa, como dijo una persona: “Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines para tomar a las 4 pm” fue uno de los tantos comentarios en la cuenta donde se compartió el video.

Curiosamente, la mujer no rompió ninguna regla de la Administración Federal de Aviación. La Seguridad del Transporte anunció en agosto que todos aquellos pasajeros que rompan los mandatos de no utilizar las mascarillas pueden ser multados de $250 a $1,500, pero la mujer si llevaba mascarilla.

Por su parte, The New York Post intentó contactar a un portavoz de Spirit Airlines para comentar más sobre el curioso accidente, pero este dijo que el video viral no está “verificado”, algo relativamente común en las redes sociales.

“Esta cuenta a menudo atribuye fotos y videos falsamente a Spirit Airlines”, dijo el representante de la compañía al medio. “El video podría haber sido tomado en cualquier momento o lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea. Lo verifiqué y no tenemos ningún registro de esto en el archivo“.

La mujer no ha sido identificada, pero la compañía Spirit Airlines niega que haya subido a uno de sus vuelos (Foto: NY post)

Lo que si aclaró, es que cualquiera que tenga una vestimenta sugerente, según el contrato de transporte de Spirit, o si están “descalzos o con ropa inadecuada” o ropa deportiva “lasciva, obscena u ofensiva por naturaleza” podrán ser multados y negados a que suban al avión para evitar incomodar a los demás pasajeros.

En el pasado, las personas han sido penalizadas por infracciones de moda muy similares, incluida una modelo de Playboy a la que le dijeron que no podía volar en un vuelo de Southwest Airlines mientras usaba su blusa con estampado de leopardo de corte bajo. De cualquier manera, parece que la mujer anónima pudo volar sin problemas, aunque muchos habrán querido conocer su curiosa historia.

