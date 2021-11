Desde hace unos meses, los hinchas volvieron a los estadios de fútbol en Argentina. Debido a que algunos partidos son programados a inicio de semana, se les imposibilita a la mayoría de hinchas asistir a las canchas. Sin embargo, un fanático de Huracán no tuvo mejor idea que llevar su laptop para alentar a su equipo mientras trabajaba. Su historia se volvió en viral en las redes sociales y aquí te la contamos.

El protagonista de esta historia se llama Fernando Llanes, hincha de Huracán que asistió al Estadio Tomás Adolfo Ducó para alentar el pasado martes a su equipo, que jugaba contra Patronato por la Liga Profesional Argentina. El fanático del ‘Globo’ se desempeña como productor musical y ese día llevó su laptop para avanzar algunos trabajos pendientes, según lo dijo en entrevista con Olé.

“Lo más bizarro de todo es que hayan puesto un partido a las cinco de la tarde un martes, eso te parte al medio. Tenía una reunión en Barracas que no fui porque no llegaba y dije ‘mejor voy a la cancha’”, declaró al medio argentino.

El primer tiempo terminó sin goles y no hubo grandes emociones. Debido a que en el inicio del segundo tiempo el trámite no cambió, decidió sacar su laptop para avanzar algunos trabajos.

“El primer tiempo me lo banqué, vi el celular lo menos posible, pero cuando arrancó el segundo y vi que todo estaba igual dije ‘abro la compu, me conecto con datos y me pongo a laburar’ así que hice eso”, explicó a Olé.

Cuando el partido se estaba extinguiendo, el colombiano José Moya marcó a los 85′ el gol de Huracán. Las cámaras de televisión enfocaron en ese momento la celebración de los hinchas locales, que estaban en la platea Alcorta, ahora Masantonio, y se distinguía por sobre todos un hombre con una laptop alentando a su equipo. Era Fernando Llanes.

El trabajo es esencial... ¡PERO LA PASIÓN PUEDE MÁS! Este fanático de Huracán no se privó de gritar el gol de José Moya en la Miravé, pero se llevó la computadora para trabajar durante el partido. 👏🏻💻 pic.twitter.com/Zsj6CXJekd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2021

“El gol ni lo vi, me guie por el grito de los demás. De hecho medio que llego con delay al grito, a parte lo grité enojado porque no jugamos a nada”, se sinceró ante Olé.

Hinchas hicieron todo tipo de bromas

El video fue compartido en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Algunos usuarios incluso bromearon con la ocupación del hincha de Huracán.

“Descubrimos al CM (Community Manager) de Huracán”, escribió en Twitter un usuario. “Para mí, es analista de videos. Si no, ni se entiende”, publicó otro seguidor.

No es la primera vez que Llanes utiliza el Palacio, como se le conoce al estadio de Huracán, como oficina, según reconoció el joven. “Con la productora en la que trabajaba hicimos los seis shows de la Renga en el Ducó”, admitió.