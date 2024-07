Un hombre de Estados Unidos ha revelado un secreto que, según él, otros electricistas no quieren que los propietarios sepan. Bison Renovations (@bisonreno), un contratista en Tampa Bay, Florida, publicó un video en TikTok en donde un colega suyo explica cómo los profesionales pueden detectar si alguien no calificado ha trabajado en el sistema eléctrico de una casa, lo que podría invalidar la garantía.

En el clip, que ha superado el millón de reproducciones, el contratista señala que ellos colocan todos los tornillos de los interruptores de luz en forma vertical. Si los tornillos están en una posición diferente, es una señal de que alguien más ha manipulado el sistema.

Mostrando un interruptor de luz, el profesional indica que los tornillos colocados en ángulo acumulan polvo. “Y eso ensucia la casa. Por eso, los electricistas los subimos y bajamos todo el tiempo”, agrega.

Si los tornillos están horizontales o en ángulo, es una señal de que alguien que no es profesional, tal vez un aficionado, ha estado manipulando el trabajo realizado.

“Entramos a tu casa porque dices que algo no funciona, y yo entro y los tornillos son diferentes”, explica. “¿Cómo puedo garantizar algo con lo que has jugado? ¿O con lo que ha jugado tu tío que se cree electricista? Es solo una señal de que no lo instaló un electricista”.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios en TikTok, con un gran número de usuarios tomándose la situación con humor.

Uno comentó: “Es un interruptor de luz, no ciencia espacial”. Otro sugirió que tal vez alguien había pintado la pared y luego volvió a colocar la cubierta.

Un aspecto muy importante para algunos electricistas

Aunque algunos internautas fueron escépticos, este es un tema que se ha discutido anteriormente en foros de electricistas, donde se destaca la importancia de alinear los tornillos verticalmente para mantener un aspecto profesional.

En el foro de Mike Holt para electricistas, un usuario planteó el tema de la alineación de los tornillos, señalando que un patrón aleatorio de tornillos no se ve profesional.

Otro internauta aseguró que si los tornillos están bien alineados, sabe que fue uno de sus empleados quien hizo el trabajo. Si están desalineados, generalmente indica que otra persona, como un pintor, ha manipulado las placas.

Joe Caito, propietario de Bison Renovations, dijo en conversación con el medio Daily Dot que su empresa se enorgullece de su atención a los detalles, incluso algo tan menor como la alineación de los tornillos.

Asimismo, aseguró que cualquier problema detectado en las casas de sus clientes, especialmente de trabajos anteriores, es corregido de inmediato.

¿Cómo colocar un interruptor?

Instalar un interruptor es una tarea relativamente sencilla que puede realizarse con herramientas básicas y siguiendo unos pasos simples. Sin embargo, es importante tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos eléctricos.

Antes de comenzar, asegúrate de cortar la corriente en la caja de interruptores principal y reúne los materiales necesarios: un destornillador, alicates, un interruptor nuevo, cinta aislante y un comprobador de tensión.

Pasos a seguir:

Retira el interruptor antiguo: Desatornilla la tapa y los tornillos que lo sujetan a la pared. Desconecta los cables y toma nota de su posición.

Conecta los cables al nuevo interruptor: Sigue el mismo esquema que en el antiguo y asegura bien las conexiones con cinta aislante.

Instala el nuevo interruptor: Colócalo en la pared y atorníllalo.

Enciende la corriente y prueba el interruptor.

