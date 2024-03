Qué persona no le gustaría visualizar de cerca a su deportista favorito o algún espectáculo de esta índole. Cualquiera estaría dispuesto a vivir la experiencia, pero en ciertas ocasiones, no sería una gran anécdota como se espera. En esta oportunidad, te brindaré detalles de un momento sumamente viral que se registró durante The Players Championship, una competencia de golf que se desarrolla en Estados Unidos, donde una pelota estuvo a nada de impactar en la cabeza de un aficionado que visualizaba este evento, producto del golpe que realizó un jugador con su putter.

Esta grabación fue subida a TikTok y, en cuestión de horas, obtuvo una gran cantidad de vistas por su impresionante contenido. Aquel golfista que casi provoca un accidente en ese momento, de forma casual, fue Max Homa, actualmente el número 8 del mundo en la mencionada disciplina.

Se aprecia al deportista calculando su disparo para tratar de insertar la bola en el hoyo ante la atenta mirada de sus seguidores, que estaban a pocos metros de él. Fue así que, cuando realizó el impacto con su palo de golf, la pelota de pequeño tamaño paso muy cerca al individuo que grabó este video, salvándose de que sufra una contusión.

Homa se pronunció

Ante esta situación que, seguramente, lo perjudicaría, el golfista brindó unas declaraciones tomándolo con humor, pues indicó que su disparo “golpeó un árbol”. Eso sí, resaltó que estos espectadores se encontraban demasiado cerca a su posición y les había advertido que retrocedieran.

“Estaba tratando de llegar mucho más alto que eso. Probablemente, debería haberles pedido quie se movieran más. Me alegro de no haber golpeado a nadie, fue aterrador”, dijo.

Pese a esta incómoda situación, los demás asistentes lo tomaron con gracia. Por su parte, el espectador que estuvo a nada de recibir este impacto, aprendió una lección sobre este deporte: no estar demasiado cerca de un golfista que realizará un disparo con su putter.

