Una madre ha llamado la atención de las redes sociales al compartir su ingeniosa técnica para hacer que su hijo de 2 años nunca se aburra de sus juguetes. Kaylee Opatich, de Boston, Massachusetts, explicó en TikTok cómo logra que Greyson se mantenga ocupado por más tiempo.

Kaylee, que además está esperando su segundo bebé, utiliza una “rotación mensual de juguetes” para asegurarse de que el menor mantenga interés en sus pertenencias. Ella señala que su método es fácil de manejar y que cualquiera puede imitarlo.

En su video, la estadounidense muestra su casa y cómo funciona el sistema que emplea, el cual consiste en intercambiar un conjunto de juguetes por otro.

En el pie de foto, escribió: “He estado haciendo esto desde que Greyson tenía solo unos meses y lo juro, le encanta jugar solo y estas rotaciones lo mantienen interesado en los juguetes que tenemos. Tengo un gran contenedor de juguetes adicionales de los que puedo elegir, pero la mayoría de las veces simplemente cambio la ubicación del juguete y funciona. También hacemos lo mismo con nuestros libros y a él le encanta leer los ‘nuevos’ que publico”.

Debido al interés que causó con su técnica, la madre publicó un nuevo clip en el que detalla su proceso paso a paso.

Primero vacía los juguetes que quiere rotar y conserva los que Greyson todavía usa. Empieza con los libros, sacándolos todos y guardándolos en un contenedor de reserva. Si nota que su hijo no ha jugado con algunas piezas, las cambia para animarlo a interactuar con ellos.

“No hay ciencia detrás de esto”

Al revisar el resto de la colección, Kaylee quita todo de los estantes y los reemplaza con otros juguetes de su reserva. Algunos permanecen, pero la mayoría se revisan cada 30 días.

“No hay ciencia detrás de esto, solo hago lo que creo que funcionará en un área diferente”, comentó la estadounidense.

Kaylee compartió con el medio Newsweek que vive en una casa pequeña en Boston, lo que limita el espacio disponible, pero que su familia es muy generosa con los regalos, lo que a veces resulta en un problema: la falta de espacio.

Según dijo, mantener solo unos pocos juguetes disponibles ayuda a captar la atención de su hijo y le permite concentrarse mejor, en lugar de saltar de un juguete a otro por estar sobreestimulado.

“Sinceramente, ahora que tengo el proceso establecido, me lleva unos 30 minutos aproximadamente. Creo que hacerlo cada cuatro o seis semanas es lo ideal para nosotros”, explicó.

Además de rotar los juguetes, Kaylee también cambia la disposición de la habitación de su hijo. Ella enfatiza que el aspecto visual es muy importante para los niños pequeños y que despierta más su interés.

“Al principio siempre pienso: ‘No quiero hacer esto’, pero ves la recompensa...”, añadió. “Lo que hago puede que no funcione para todo el mundo, pero si funciona para unas cuantas personas, si les hace la vida más fácil y agradable, entonces me encanta. Simplemente, me divierto haciéndolo”.

Formas de entretener a un niño estando en casa

Animarlo a dibujar

Recortables y manualidades

Disfrazarse

Leer cuentos o libros

Juegos de mesa

Jugar a las charadas

