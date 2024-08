¿Quién no ha lidiado con una rabieta infantil que parece no tener fin? Para los padres, estos momentos pueden ser muy frustrantes, especialmente en público; sin embargo, una madre y comediante estadounidense asegura haber descubierto un método simple pero efectivo para calmar a sus pequeños cuando no pueden tranquilizarse.

Emily Vondy, quien también es creadora de contenido, compartió un video en el que mostraba cómo una simple mueca cómica logró calmar a su hijo de tres años en medio de una crisis.

En respuesta, la neurocientífica y experta en crianza, Dra. Chelsey Hauge-Zavaleta, analizó el video de Vondy y explicó por qué este gesto tuvo un efecto positivo.

Según Hauge-Zavaleta, cuando Emily hizo una mueca exagerada en respuesta a la rabieta de su hijo, estaba enviando un mensaje muy claro: “Entiendo lo que sientes”.

“Es como si [el niño pequeño] pensara: ‘Dios mío, mis padres están reflejando mis emociones’, y a veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante”, señaló.

La experta explica que, al hacer una mueca cómica, Emily le dio a su hijo la oportunidad de reflexionar sobre sus propias emociones y de reconectar con ella.

En lugar de regañar o simplemente ignorar la rabieta, ella eligió una respuesta empática y divertida que permitió al pequeño sentirse comprendido y apoyado.

Esta peculiar técnica ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios, Varios padres compartieron sus propias experiencias y han revelado cómo han utilizado gestos y expresiones exageradas para calmar a sus hijos en momentos de crisis.

“Mi lema personal es: ‘Si no puedes calmarlos, confúndelos’. Honestamente, ¡ha funcionado muchas más veces de las que jamás pensé que lo haría!”, escribió una persona.

“La otra mañana me puse furioso. Le dije a la niña de tres años que me tocaba a mí porque ya había tenido tres ataques antes de las siete de la mañana y no era justo que le tocara a ella todos los turnos”, señaló otra.

“Le hago a mi hijo preguntas disparatadas como ‘¿Crees que los dinosaurios se tiran gases?’. Cuanto más disparatadas, mejor”, agregó un tercero.

Cómo educar a un niño para que no haga rabietas

Mantén la calma, ya que tu reacción influye en la de tu hijo.

Establece límites claros, pues los niños necesitan saber qué se espera de ellos.

Reconoce sus sentimientos sin justificar su mal comportamiento.

Ignorar las rabietas: no recompenses la mala conducta con atención.

Ser un buen ejemplo: muestra cómo manejar las emociones de forma saludable.

Ser paciente, pues las rabietas son normales, pero con el tiempo disminuirán.

