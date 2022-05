Shania Muhammad (@shaniashakura) tiene 14 años, reside en Estados Unidos y no tardó mucho en hacerse viral en las redes sociales, luego de haberse graduado de dos universidades con honores. A través de un video, se conoció su increíble historia de vida.

A los 13 años, Shania empezó clases en el Colegio Comunitario de la Ciudad de Oklahoma. Tras un semestre, ella siguió los pasos de sus padres y decidió vivir la experiencia llamada “HBCU”, siglas de historically black colleges and universities (en español, escuelas y universidades históricamente negras).

En ese sentido, @shaniashakura asistió a la Universidad de Langston. “De hecho, experimenté y disfruté Langston. Me sentí como si estuviera en casa lejos de casa. No me siento juzgada, es como si entendiéramos de dónde venimos”, confesó la joven.

A pesar de su corta edad, Shania Muhammad siguió adelante y nunca se rindió. Ahora, ella acaba de conseguir su título asociado de la Universidad de Langston y del Colegio Comunitario de Oklahoma, según informó News 9. “Si ponemos la misma pasión e intensidad que ponemos en los deportes en la educación, se logra el mismo resultado”, precisó.

La importancia de la familia

Shania explicó que se inspiró en sus padres para cumplir sus metas. Incluso, la mejor parte de este camino para ella es que pequeño hermano la admire. “Es mejor para mí ir a una edad más temprana porque quiero poder hacer historia yo mismo”, comentó Muhammad.

Planes a futuro

Asimismo, Shania Muhammad está interesada en el mundo empresarial, por lo que continuará sus estudios de licenciatura en ciencia del consumidor familiar y una especialización secundaria sobre el suelo vegetal.

“No dejes que tu edad sea el techo de tu potencial y realmente quiero impulsar eso. No puedes dejar que eso sea una barrera para tu vida. Es como si estuviera en séptimo grado y todo el tiempo que estuve en el nivel universitario simplemente no lo supe”, manifestó una emocionada Shania.