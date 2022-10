Un hombre encontró una Go Pro mientras daba un paseo por el Banff National Park, Canadá, y le mandó la foto del aparato electrónico a su hijo para que buscara en Internet el precio de la cámara. El joven le dio curiosidad por saber qué imágenes almacenaba en la memoria y grande fue la sorpresa que se llevó al ver los registros. Ahora buscan al dueño para devolvérselo. Esta peculiar historia ha acaparado la atención de millones de usuarios.

Su nombre es Mario, un ciudadano mexicano y amante de la fotografía. Según cuenta el joven en un video viral publicado en TikTok, su padre encontró una cámara Go Pro en el Banff National Park, Alberta, Canadá, y le pidió que buscara su precio real en Internet.

“Hijo, a ver si me investigas esta cámara cuánto cuesta. Creo que alrededor de 300 dólares. Me encontré en la playa dentro del mar, cuando llegue la checamos a ver si funciona. No tengo idea de nada”, fue el mensaje que le escribió.

De acuerdo al testimonio del joven, la cámara no encendía pero sí funcionaba la memoria, por lo que decidió conectarlo a un puerto de usb para saber qué imágenes contenía. ¿Qué encontró? Videos de una pareja en vacaciones, pero lo que más le llamó la atención fue una pedida de mano romántica.

Según se puede apreciar en el material audiovisual, un hombre le pidió la mano a su pareja con la naturaleza de testigo. La mujer le dijo que “sí” y sellaron su pacto con un tierno beso.

“Solo quiero encontrarlos para que tengan su recuerdo”, agregó Mario, quien quedó conmovido por las imágenes que había en la memoria de la cámara.

¿Por qué dejaron la cámara?

En un segundo video publicado por @mariovaldesph, el joven logró encontrar el último registro de la cámara. Muchos usuarios pensaron que lo dejaron olvidado porque habían discutido u ocurrió algo realmente grave.

Sin embargo, la pareja estaba dando un paseo por bote y sucedió lo impensado. ¿Qué pasó? La mujer no tuvo cuidado con la Go Pro y se le escurrió de las manos, hundiéndose así en el fondo del lago.

Este último registro data del pasado 25 de agosto, según reveló el tiktoker, y la cámara estuvo encendida alrededor de una hora y luego se le acabó la batería. Ahora Mario y su padre están buscando a la pareja para devolverle su cámara y así tengan un recuerdo de sus vacaciones en Canadá y, sobre todo, de la romántica pedida de mano.

