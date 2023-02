Stephanee Beggs es la enfermera de California (Estados Unidos) que ha causado sorpresa últimamente. La mujer ha ganado más de 2 millones de dólares con solo vender sus apuntes de la facultad de medicina. Sí, no es broma.

La página web de Fox Business informó que la profesional de la salud sostuvo que comenzó con la venta de sus apuntes cuando se graduó de la escuela de enfermería. “Estaba estudiando para el examen de la junta, lo que llamamos NCLEX para enfermería. Y fue justo cuando ocurrió la pandemia, así que no tenía con quién estudiar. Me enseñaba solo a la pared y lo grababa. Y luego lo publiqué en las redes sociales y a la gente le encantó”, aseveró.

“Me pidieron comprar mis hojas de estudio. Entonces, creé una tienda que eventualmente se volvió viral. Y sí, y ahora vendo hojas de estudio. Pasé las juntas hace mucho tiempo, y ahora las vendo para estudiantes que están acercarse al examen de la junta y tomar exámenes en la escuela de enfermería”, agregó, siempre según la citada fuente.

¿Cuánto cuestán sus apuntes?

Stephanee Beggs vende sus apuntes en Etsy, que es una empresa estadounidense dedicada al comercio electrónico. Lo hace a través de su tienda en línea llamada RNExplained. “Si compra una hoja de estudio, solo una hoja de estudio sobre una condición (médica), cuesta $ 2 por hoja. Los vendo en paquetes de clases específicas. Entonces, un paquete pediátrico, un paquete de cuidados críticos, son de $ 30 a $ 40, y eso incluye de 50 a 60 condiciones médicas. Y luego, las vendo todas en un... gran paquete gigante para casi toda la escuela de enfermería. Y eso es $ 150″, detalló la mujer que solo el año pasado ha ganado más de 2 millones de dólares.

Pero Stephanee no se ha quedado solo con eso, ya que creó un canal de YouTube llamado RNExplained. Además, posee una cuenta de TikTok (@stephbegg). En ambas plataformas, ella no duda en compartir sus conocimientos de medicina. Si bien dedica mucho tiempo a la creación de contenidos, no ha dejado de ser enfermera.

