Emma Hoffstrom es una mujer de Suecia cuya historia viene dando mucho de qué hablar en TikTok ¿por qué? Pues entró 20 minutos a una máquina solar para encontrar el bronceado anhelado, pero cuando salió de la misma su rostro tenía fuertes cicatrices y graves quemaduras, las mismas que le han cambiado por completo la vida, relato que se hizo tendencia en esta red social.

Bronceado mortal

El video viene acumulando más de 4.7 millones de reproducciones donde empieza aconsejando a sus seguidores aprender de su grave error: “Por favor, tenga cuidado con su piel”, nos muestra una fotografía de ella misma sonriendo al lado de la máquina de bronceado.

Pero, todo adoptó un tono muy oscuro cuando nos muestra el resultado en las siguientes imágenes donde la vemos con el rostro rojo, internada en el hospital, poco después le colocaron una venda en dicha zona.

Al mostrar cuán arruinado estaba su rostro tras quedar expuesta en la máquina de bronceado, comenzó a llorar al notar su rostro hinchado, repleta de ampollas que, aseguró, le producían intenso dolor.

Cámara solar mal calibrada

Una vez que la cinta se hiciera viral, Emma compartió un video de actualización donde da detalles sobre lo que le sucedió: “La cama de bronceado, en realidad, estaba rota. Se supone que tiene un límite de la cantidad de luz ultravioleta que obtienes, y en este caso, no tenía limite, así que recibí demasiada luz ultravioleta, lo que hizo que la quemadura me dañara la cara. Hacía calor, como si estuvieras bajo el sol, pero no sentí que pasaría nada malo”.

Pese a este severo daño que sufrió, decidió no emprender acciones legales contra el salón que la atendió: “Ya era demasiado estrés con el dolor y tratar de recuperarme”, argumentó, para luego afirmar que estuvo medicada con muchos antibióticos, analgésicos, así como cremas prescritas por el médico.

Pese a que sabía que no corría peligro de padecer de cáncer a la piel (las cámaras solares tienen relación con esta enfermedad, por lo que han sido prohibidas, por ejemplo, Brasil y Australia), pero sí era consciente del daño que sufrió dicho órgano el cual, felizmente, se viene recuperando progresivamente.

¿Son dañinas las cámaras solares?

Al respecto, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC), citada por The Sun, desliza que hay evidencia que las camas de bronceado pueden producir melanomas, aumentan hasta el 20 por ciento de cáncer a la piel, además de reafirmar que estas no tienen ningún impacto positivo en la salud.

En ese sentido, Carol Cooper de Sun Doctor expuso: “Los tres cánceres de piel comunes están relacionados con el exceso de rayos UV y hay pruebas abrumadoras de que, en comparación con la luz solar natural, las camas solares tienen muchas más probabilidades de causar más cáncer de piel”.

Y continuó: “Cualquier persona que haya usado alguna vez una cama solar tiene, al menos, un 20 por ciento más de probabilidades de desarrollar melanoma maligno, el cáncer de piel más mortal. Los rayos ultravioletas dañan el ADN de las células de la piel, por lo que es más probable que se transformen en cáncer. Ni siquiera tienes que quemarte para que suceda”, sentenció.