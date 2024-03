Una emprendedora protagonizó un peculiar incidente que generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Teri (@tkersten_), de 29 años, dirige un negocio que se dedica a la venta de pijamas y otros accesorios para dormir. Recientemente, la joven revisó uno de los artículos publicados en el sitio web de su empresa, solo para darse cuenta de que había cometido un insólito error del que se dio cuenta durante varios meses. ¿Qué ocurrió exactamente? Conoce todos los detalles del descuido que se hizo viral en TikTok.

En un video publicado hace algunas semanas, la australiana muestra la tremenda sorpresa que se llevó al visitar la página de su emprendimiento. Mientras revisaba la galería de imágenes de uno de los pijamas, notó que había subido por error una selfie que no muestra su mejor ángulo. Al parecer, esta foto había permanecido en el sitio desde su creación, sin que nadie lo notara hasta entonces.

“Cuando el encargado de marketing de mi empresa terminó de crear el sitio web, yo me metí para agregar las fotos correspondientes a un pijama y por equivocación subí la selfie mía”, explicó la joven.

“Lo primero que hice fue borrarla y rogar que nadie la haya visto”, agregó en conversación con el medio Newsweek.

Aunque se sintió preocupada y avergonzada al darse cuenta de la situación, prefirió tomárselo con humor. “Me reí muchísimo de este tema. La vida es muy corta, hay que reírse de uno mismo”, confesó.

Tras el incidente, la emprendedora se animó a compartir un valioso consejo en sus redes sociales: “La moraleja es que siempre tienes que chequear dos veces, incluso tres veces las cosas antes de hacerlas”.

VIDEO VIRAL: una mujer comparte accidentalmente una foto personal vergonzosa en el sitio web de su empresa. (Foto: @tkersten_)

La anécdota de la australiana se viralizó y en pocos días superó las 2 millones de vistas, con algunos usuarios cuestionando si el incidente fue un real o creado con fines publicitarios.

“Lo que me pasó fue genuino, una equivocación real”, respondió ella. “Todo esto hizo darme cuenta de que la gente aprecia la honestidad. Quiero que otros emprendedores sepan que los errores no son el fin del mundo, ¡Y ser uno mismo en Internet es mucho más divertido que ser alguien que no eres!”.

