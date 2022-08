El matrimonio es uno de los momentos más esperados de millones de personas en todo el mundo. Pero la preparación puede volver loco a cualquiera, así como incurrir en errores que podrían ser pavorosos, tal y como sucedió con una mujer de los Estados Unidos cuya historia tiene que ver con un inesperado blooper al momento de elaborar los partes de su boda, en cuyo interior dirigía a los invitados a una página web para adultos, relato que se hizo tendencia en redes sociales como TikTok, dando mucho de qué hablar.

La mala información

El video fue compartido el pasado 13 de agosto desde la cuenta @squidward.tentacles, donde la novia cuenta cómo sucedió este epic fail: “Recibí mis invitaciones de boda por correo hoy. Estoy muy emocionada, excepto por un terrible error que cometí”, comienza así su relato la mujer.

“Olvidé que puse este divertido sitio web como marcador de posición”, añade mientras muestra los detalles de su parte con adornos dorados, pero luego haciendo un acercamiento a la parte inferior del mismo, donde notamos que la dirección para obtener más información sobre el matrimonio era, nada menos, que el portal de entretenimiento adulto PornHub: “Para obtener más detalles de la boda, visite nuestro sitio web”.

Un error más

Pero, este no sería el único error, pues no actualizó información sobre el lugar donde se alojarían los asistentes a la ceremonia que se celebraría en las afueras de la ciudad: “Olvidé que también puse el Super 8 Motel como marcador de posición hasta que descubrimos los hoteles que vamos a bloquear. Si eres nuestro invitado, te prometo que no bloqueé habitaciones en el Super 8 Motel”.

La vergüenza se hizo presa de ella, por lo que se disculpó con sus amigos y padres: “Mamá, lo siento. Lo arreglaré (…) creo que es divertido, personalmente, pero no creo que nadie más piense que es divertido, especialmente, mi familia y la familia de Nate y, literalmente, nadie más”.

Opiniones divididas

Tras hacerse viral en TikTok, los comentarios bromearon duramente a la futura esposa: “No me di cuenta que estaba invitado a su boda ya que visitó su sitio web todos los días”, “revisé mis invitaciones mil veces antes de finalizar porque hice lo mismo”.

Por su lado, otros fueron un tanto más duros con la novia: “¿No son las invitaciones de boda un poco caras como para no molestarse en revisarlas antes de ordenarlas y enviarlas por correo?”, “tal vez la próxima vez envíelo a cinco personas para que lo corrijan”.