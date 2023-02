Sydney Street ha aprovechado este San Valentín para convertirse en una versión millenial de cupido ¿por qué? Pues la influencer de los Estados Unidos está ayudando a los solteros a encontrar al hombre o la mujer de sus sueños en pleno Día del Amor y la Amistad en un mundo donde, aunque usted no lo crea, conseguir una cita puede ser una tare titánica, por lo que su buena acción se hizo viral de inmediato en TIkTok.

“Las citas en la ciudad son realmente difíciles para las personas de mi edad. Tuve la idea de establecerlos”, confesó la mujer de 24 años a The New York Post, quien en enero de 2023 lanzó una campaña en la Gran Manzana de Nueva York saliendo a las calles para organizar encuentros románticos entre completos extraños.

“Me acerco a alguien y le pregunto si es soltero, con quién está saliendo y le señalo a cualquiera en el parque que le llame la atención, luego le pregunto a la otra persona si es soltera y si estaría dispuesta a llevarlo a una cita y me ofrezco a pagar”, explicando que si aceptan se les dará 50 dólares por salida.

Mira aquí el video viral

La “cupido de Washington Square Park”

Y continúa: “por lo general, me toma de 10 a 15 minutos encontrar a una sola persona y conectarla con alguien que le interese en el parque... a mucha gente le encanta la idea de que yo pague cuenta, pero un tipo dijo que 50 dólares era demasiado para una cita”.

De hecho, estos encuentros son reportados en TikTok donde muchos de estos reciben millones de vistas donde también se incluyen potenciales parejas del mismo sexo, pero si bien muchas de estas acaban en citas, un número enorme de estas no se llegan a concretar.

De hecho, hay casos donde Sydney intenta en más de cinco ocasiones conseguir una cita para alguien, pero esto no resulta, por lo cual su base de seguidores no dudaron en bautizarla como la “Cupido de Washington Square Park”: “se siente bien saber que estoy teniendo un impacto positivo en la vida de las personas. El día de San Valentón está a la vuelta de la esquina, puede que no sea una mal ide ayudarme a mí misma”, sentenció a The Post.