El tiburón es una de las especies marinas más letales en los mares del mundo, por lo que no son pocos los casos en los cuales han atacado a los seres humanos. Ante esto, una mujer de los Estados Unidos se ha vuelto tendencia en TikTok por hacer “tutoriales” para evitar potenciales ataques de estos depredadores, impactando a millones de usuarios de esta red social.

No somos su presa

Nuestra protagonista se llama Kayleigh Grant, buzo y propietaria, operadora de Kaimana Ocean Safari, compañía que se encarga de llevar a las personas a experimentar el océano, además de enseñarles sobre la vida marina en las aguas de Kona, Hawái, quien ha cobrado particular visibilidad por dar consejos sobre qué hacer si te encuentras cerca de un tiburón o evitar un ataque de estos.

A Khon2, Grant habló sobre el comportamiento de estos asesinos por naturaleza: “No te están mirando y pensando que somos su presa. De hecho, es sorprendente lo tímidos que pueden ser los tiburones”, además de insistir que, en la mayoría de los casos, mirar fijamente a los tiburones es suficiente para que mantengan distancia.

Educando sobre los tiburones

Por ello, su canal de TikTok, que cuenta con poco más de 1.2 millones de seguidores, lo dedica a enseñar cómo mantenerse a salvo de estos animales marinos: “La mejor manera de hacerlo es mantener la calma, no salpicar, mantener el contacto visual y, si uno se te acerca, intenta poner tus aletas o la cámara entre tú y ellos. No surfees ni nades en aguas turbias o después de una gran lluvia, no nades cerca de alguien que esté pescando activamente o bocas de puertos”.

Al mismo medio, la buzo aseguró que es un error aquella creencia que afirma que los tiburones se sienten atraídos por la sangre humana: “Cuando buceas para ganarte la vida, ingresas al océano con muchos cortes y rasguños. He estado rodeada de tiburones mientras sangraba un poco y no hay reacción ¡No olemos ni sabemos como su fuente de alimento natural, que es el pescado!”

Hace 10 años, Grant y su esposo se mudaron a Hawái y desde entonces bucea, confesando que se enamoró de inmediato de estar en el fondo marino, por ello, y tras recibir la certificación de apnea FII, en 2020, abrieron el Kaimana Ocean Safari.

“No hay dos días iguales y la búsqueda a lo largo y ancho es parte de la emoción. Nunca sabes lo que verás o experimentarás en el océano”, confesó, además de agregar que en todos estos años ha nadado con miles de tiburones.

Respetar el ambiente de los tiburones

Sin embargo, recuerda que su primer encuentro con un tiburón su corazón latía fuertemente: “Nadar con tiburones no se parecía en nada a lo que se veía en las películas. Fue emocionante, por supuesto, pero pasas más tiempo asombrado por su belleza y movimientos en lugar de estar asustado y preocupado. Los tiburones no son los devoradores de hombre que ves en el cine”.

Tras todo este tiempo, asegura conocer a la perfección su comportamiento: “son depredadores y deben ser respetados, tratados como tales. Es importante tener esa humildad cuando se bucea con tiburones. Es su océano y nosotros somos visitantes. Te arriesgas cada vez que ingresas al mar, ya que es una fuerza mayor que nosotros. Son animales salvajes”, sentenció.