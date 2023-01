Un día, y sin querer, Ashley Alyce leía comentarios en una publicación de TikTok y uno de estos lo impactó tanto al punto que terminaron saliendo en una improvisada cita y hoy están a punto de contraer matrimonio, con su fascinante historia que se hizo viral cautivando a millones, demostrando que el amor tiene caminos de lo más extraños.

Sucede que la tiktoker (@ashleyalyce) asegura que conoció al amor de su vida con una broma inocente que lo inició todo cuando vio el video de Kellen de Illinois, Estados Unidos, quien contaba que quería desesperadamente vacaciones, a lo que ella decidió arriesgarse, mitad en broma, mitad en serio: “le dije que podía venir a Miami conmigo como un chiste y él dijo: ‘oh ¿cuándo?’”, relató.

Cuando el New York Post se contactó con ella, añadió: “estaba súper emocionada de conocerlo porque no tenía intenciones reales, excepto tener a alguien que me acompañara en las vacaciones... esto es para conocer a una persona al azar en Miami que conocí en TikTok”, dijo la oriunda de Washington quien trabaja como enfermera itinerante.

Mira aquí el video viral

El encuentro en Miami

Al ver al extraño por primera vez, confesó que se puso nerviosa y congeniaron de inmediato porque ambos son “pura sonrisa”: “cuando llegó al hotel antes de que nos encontráramos, me puse extremadamente nerviosa”.

Pese a las naturales dudas sobre conocer a completos extraños, Alyce confesó que no le preocupó que Kellen no fuera quien decía que era, sobre todo porque ya habían compartido interminables horas de chats antes de viajar a Miami: “cuando lo conocí, era exactamente como yo pensaba y en ese momento supe que estaba buscando una relación con él. Era y es, sin duda, el mejor caballero que he conocido en mi vida”.

Matrimonio para el 2024

Pero, el amor floreció y hoy ya están comprometidos, con fecha para contraer matrimonio en mayo de 2024, por lo que miles de usuarios cayeron rendidos ante esta historia en TikTok que acumula más de 1.6 millones de vistas y miles de comentarios más que hilarantes.

“No me preocupé por tu seguridad y luego apareció con esa camisa”, “sí, él era material de esposo solo por la camisa”, “es un guardián, solo por esa camisa. Felicitaciones”, “siento que TikTok debería patrocinar su boda y luna de miel. Esta es la mejor historia”, “esa camisa es dorada, espero lo use debajo de su esmoquin en la boda”.