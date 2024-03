Imagina descubrir, de forma repentina, que tu pareja discute abiertamente con sus amigos sobre lo poco atractivo que te encuentra. Recientemente, algo parecido le ocurrió a la usuaria de TikTok Anna Woodring (@annacwoodring) mientras se divertía en una cancha de pickleball en Panama City Beach, Florida, durante las vacaciones de primavera. La joven se sorprendió al escuchar a un grupo de chicos que se quejaban de la apariencia de sus novias. Sin dudarlo, decidió compartir lo sucedido en un video de TikTok que acumula más de 5 millones de visualizaciones.

En el video, Woodring describe la situación mientras muestra a los chicos jugando en un área deportiva. Según contó, los jóvenes estaban hablando sobre la apariencia de sus parejas, lo que ella vio como una clara señal de que las mencionadas personas deben seguir con sus vidas.

“Si tus novios están en Seaside/PCB Florida durante las vacaciones de primavera, literalmente están hablando de lo ‘horribles’ que son sus novias. Es hora de encontrar nuevas parejas”, escribió la estadounidense.

Como era de esperarse, el testimonio de Anna generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos reflexionaron sobre la actitud de los jóvenes y lo que podría decir sobre sus personalidades, mientras que otros compartieron experiencias relacionadas con la falta de respeto en las relaciones.

Las reacciones que generó el video

“Que tengan que quitarse sus camisetas para jugar al pickleball es la primera señal de alerta”, escribió una persona. Otra señaló: “Mientras tanto, están jugando pickleball...”.

“¿Por qué se me cayó el corazón? No tengo novio”, dijo una usuaria. “Mi corazón dio un vuelco y mi novio no irá a ninguna parte durante las vacaciones de primavera”, agregó otra.

Por otra parte, una internauta dio a conocer una forma en la que Woodring podría haberse acercado a los jóvenes: “Acércate a ellos y diles: ‘¡oye, soy muy buena amiga de tu novia!’”.

“Esto me pasó antes y me tuve que enterar por mis amigos”, confesó otra espectadora.

Cabe agregar que Panama City Beach en Florida es conocida por ser un destino popular para las vacaciones de primavera o “Spring Break”, lo que podría explicar el comportamiento de los protagonistas del clip.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)