María Sanz (@merisanzc) es una tiktoker española que ha experimentado un gran choque cultural al mudarse a Estados Unidos. En sus videos, comparte sus vivencias en el país norteamericano y, en uno de ellos, se animó a revelar las sorpresas que le han deparado los chicos de este país en cuanto al amor y las citas. Su testimonio, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La joven asegura que se sorprendió al descubrir que, al menos en su grupo de conocidos, los besos en Estados Unidos no siempre son con lengua. “Yo me puse a investigar y algunos sí, y otros no”, comentó.

Por otra parte, si las películas americanas te parecen demasiado románticas, prepárate para llevar las cosas a un nivel mayor. Según el relato de la española, las flores, cenas pagadas y la caballerosidad extrema son cosas en las que los chicos estadounidenses no escatiman.

La indiscreción de los norteamericanos la tomó por sorpresa

“Me impresiona un montón lo románticos que son, desde el minuto cero”, asegura, admitiendo que ella es “cero romántica” y que este tipo de gestos solamente la “agobian”.

“No sé si se consideran detallistas, te quieren enamorar, aburrir... No me queda claro”, agregó, revelando que, en Estados Unidos, el tiempo parece no ser un factor importante para el compromiso, ya que a partir de los 24 años algunos hombres “ya se quieren casar”.

Además, la discreción no es algo muy común entre los chicos norteamericanos. La tiktoker explica que, si un hombre ve a una mujer y esta llama su atención, se lo harán saber sin rodeos. “Como les parezcas guapa o guapo, va a ir. No te va a decir hola, te pedirá tu número de teléfono”, señala.

Así reaccionaron los usuarios

El video de María se ha vuelto viral en TikTok, con miles de ‘me gusta’ y cientos de reacciones. Varios usuarios compartieron sus reacciones en la sección de comentarios.

“Aquí en España tenemos “hombres/niños” malcriados, por desgracia es culpa nuestra”; “Nací en el país equivocado jaja”; “Ojalá fueran románticos en España”; “Uy, lo de los besos me mata. Con lo que me gustan a mí los besos apasionado”; “Qué me vaya a Estados Unidos me has dicho? Voy haciendo la maleta”, escribieron los internautas.

