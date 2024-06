Irse a vivir al extranjero no es sencillo, ya que no se trata únicamente del idioma o de estar lejos de la familia, sino también de las diferentes costumbres y normas de comportamiento que hay que conocer y respetar. Lo que es normal en un país puede ser visto como algo extraño en otro. Esto lo ha experimentado de primera mano una española que radica en Estados Unidos, quien compartió su experiencia a través de TikTok, sorprendiendo a muchos con uno de los choques culturales que más llamó su atención.

Kletse (@keltsearroyo), como se hace llamar en la mencionada plataforma, relató una de las diferencias culturales que más le ha impactado desde que se mudó a Norteamérica, asegurando que se trata de un detalle del muy poca gente habla.

Según sus palabras, la necesidad de pedir permiso para tocar a los perros que se encuentran en la calle es algo que la dejó atónita. En España, dice ella, nunca tuvo problemas para jugar o acariciar a las mascotas que se le acercaban; sin embargo, en Estados Unidos esta práctica está muy mal vista, especialmente si los perros tienen dueños.

“Voy a hablar de una cosa que creo que no se menciona suficiente cuando te mudas a Estados Unidos, y para mí ha sido un choque cultural importante. Aquí, cuando ves perritos en la calle, no puedes tocarlos ni jugar con ellos sin pedir permiso”, contó Kletse, visiblemente sorprendida.

Este comportamiento, que para ella era completamente normal en España, ha resultado ser una fuente de malentendidos en su nueva vida en Estados Unidos.

Una situación muy diferente en su país de origen

La joven explicó que en varias ocasiones ha querido acariciar a los perros que veía durante sus paseos, pero los dueños a veces no lo permiten. Esto es una gran diferencia con respecto a su experiencia en España, donde no era raro interactuar libremente con los animales en la calle.

Esta necesidad de pedir permiso es una muestra de cómo las normas de convivencia pueden variar significativamente de un país a otro.

El video de Kletse ha alcanzado casi 80 mil vistas y ha generado muchos comentarios. Algunos usuarios señalaron que esta norma también se aplica en España.

“Yo tengo perros y siempre pregunto y me gusta que me pregunten”, escribió un internauta, mostrando que este comportamiento podría no ser tan extraño como Kletse pensaba.

Requisitos para tener un perro en Estados Unidos

Los requisitos para tener un perro en Estados Unidos varían según el estado, la ciudad e incluso el propietario. Sin embargo, hay algunos requisitos generales que se aplican en la mayoría de los lugares:

Identificación y microchip

Vacunación

Licencia

Esterilización o castración

Algunas ciudades y condados tienen restricciones de raza

Es posible que se te exija que lleves a tu perro con correa en público y que recojas sus excrementos

