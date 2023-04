El pasado 26 de marzo, Francis Zuber compartió un video mientras esquiaba en Mount Baker, Washington (Estados Unidos), todo iba bien mientras descendía de la montaña cuando, de pronto, en medio del trayecto se da cuenta de una persona enterrada bajo la nieve la cual a las justas podía moverse, por lo que de inmediato se puso en acción para salvarle la vida y su historia dio la vuelta al mundo cuando se hizo viral.

El metraje fue publicado en Instagram y vemos al sujeto hacer una de sus habituales rutinas en medio de la nieve, pero mientras realizaba el descenso notó a Ian Steger, otro esquiador, prácticamente sepultado por la nieve. Zuber, de inmediato, detuvo la marcha para salvarle la vida.

“... Todo lo que diré por ahora es que a las montañas no les importa cuánta habilidad o experiencia tengas. Ni siquiera les importa si tú y tus compañeros de esquí están haciendo todo bien. Tome un curso Avy 1 y capacítese sobre qué hacer si se encuentra en esta situación. Estoy agradecido de saber lo suficiente para sobrevivir y realizar un rescate exitoso”, escribió en la mencionada red social.

Mira aquí el video viral

La rápida acción que le salvó la vida a Steger

De inmediato, el esquiador comenzó a retirar la nieve con sus manos, hacerlo rápido era vital, pues el tiempo no estaba a su favor, felizmente, lo consiguió y Steger no presentó lesiones graves, ganándose una oportunidad vital para seguir con su vida.

A Komonews, el esquiador salvado aseguró: “iba a morir en mi propia montaña, en un área en la que he montado cientos de veces”, pero sería la periodista Genevieve Reaume quien publicaría en Twitter el video completo del impactante rescate.

Perdido en una zona que conocía a la perfección

Pero ¿Cómo sucedió el accidente? Ian contó que estaba con un grupo de amigos haciendo snowboard en una zona de la montaña en la que estuvo un centenar de veces, pero aquella vez cayó de espaldas en un pozo al costado de un árbol, no solo no pudo liberarse, sino que sus amigos no lograron ubicarlo: “me di cuenta de que estaba en muchos problemas porque mis amigos estaban debajo de mí”.

Sus amigos intentaron comunicarse por la radio, pero no recibieron respuestas. Tras varios intentos inútiles de salir, que tan solo lo hundieron más, minutos después sintió que alguien cogía su tabla; se trataba de Francis, quien preguntó hasta el hartazgo si estaba bien, si podía escucharlo: “no fue hasta que llegó a mis gafas y las limpió que me di cuenta de lo profundo que estaba él de mí”.

No se salvaba por sus propios medios

Al ser consultado, Zuber cree que estaba sepultado de alrededor de un metro de nieve, pero su entrenamiento para cavar correctamente fue la clave entre la vida y la muerte: “una de las cosas en las que estaba pensando mientras estaba allí era como, ‘wow, me voy a morir aquí abajo y no voy a poder’, ya sabes, decirle a mi prometida cuánto la amo”, confesó Steger.

ABC 7 Chicago, consultó a expertos quienes afirman que no había manera que Ian Steger saliera de la nieve por sus propios medios y que, de no llegar la ayuda, habría tenido una inevitable muerte sumergido, por lo que siempre recomiendan hacer este tipo de deportes junto a compañeros.