Si has tenido un coche eléctrico, sabrás que es fundamental contar con un lugar confiable para cargarlo. De lo contrario, los costos pueden aumentar significativamente. Lo ideal es tener un cargador en casa o estar cerca a un estacionamiento exclusivo, ya que así no te verás en la necesidad de buscar un ChargePoint. Todo esto lo sabe muy bien Kerry, una joven estadounidense que utilizó su cuenta de TikTok para explicar por qué se arrepiente de haber comprado un Tesla, revelando que está cansada de esperar largos períodos de tiempo para cargar su vehículo.

“Quien piense que quiere un Tesla, no lo quiere. Es el peor error de mi vida. Lo he tenido durante como, no sé, como un mes o dos, y literalmente tengo que cargarlo en una estación de carga todos los días porque no tengo un cargador en mi casa. Ya lo superé”, empezó diciendo la usuaria, identificada como @kerryy707.

Al parecer, Kerry no consideró todo lo que implica tener un vehículo eléctrico antes de comprar su Tesla. “Quiero un auto de gasolina otra vez”, señaló, y agregó: “No quiero volver a cargar un coche nunca más. Nunca”.

Los usuarios de TikTok reaccionaron al testimonio de Kerry con sorpresa. Algunos comentaron que la falta de planificación de la joven no debería ser una crítica al coche; sin embargo, otros señalaron que la tecnología de carga de coches eléctricos aún no está lo suficientemente avanzada para adaptarse a las necesidades de todos los consumidores.

Lo que debes tener en cuenta si piensas adquirir un vehículo electrónico

El portal Evannex informa en un artículo que la mayoría de los propietarios de Tesla instalan un cargador doméstico (o un tomacorriente NEMA 14-50) en su garaje antes de recibir su coche. Este tomacorriente, similar al que se usa para lavadoras/secadoras, requiere suficiente voltaje en el hogar.

Es importante asegurarse de esto antes de comprar un Tesla, ya que la instalación no es tan simple como enchufar un tomacorriente.

El texto también sugiere que los residentes de apartamentos o condominios sin acceso a un tomacorriente no deberían sentirse disuadidos de comprar un coche eléctrico. Conocer la ubicación de los supercargadores y cargadores de nivel 2 cercanos puede hacer la experiencia más manejable.

Los supercargadores suelen estar menos concurridos temprano en la mañana y tarde en la noche, lo que facilita la carga sin incurrir en costos adicionales por horas pico.

