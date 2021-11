Un niño de tan solo 9 años se robó los corazones de todos en Internet por su emotivo discurso dedicado a su hermana mayor el día de su boda, rompiendo en llanto mientras la agradecía por “haberle dado un cuñado”. Sus tiernas palabras compartidas en un video viral se convirtieron en una sensación de la noche a la mañana en TikTok, al punto de ser replicadas en más de una red social.

En las imágenes publicadas por el videógrafo del evento en su cuenta de TikTok (@o.skifilms) se observa al pequeño Gus, con un micrófono en una mano y su celular en la otra, rindiéndole tributo a su hermana Catie Bower (27) y su flamante esposo Troy Hudson (25) en la recepción de la ceremonia nupcial celebrada en agosto pasado.

Los recién casados no pudieron evitar sentirse conmovidos por las tiernas palabras de Gus, quien pese a advertir que iba a sonar algo triste ni bien pronunció la primera parte de su alocución, empezó a derramar lo que él llamó “lágrimas de alegría” . “Catie, te amo tanto y estoy tan feliz que me hayas dado un cuñado”, añadió el niño, quien no pudo aguantar más y se puso a llorar.

El video viral del emotivo discurso del niño a su hermana mayor

Más que hermanos, mejores amigos

Catie y su hermano menor tienen una relación muy cercana, como bien lo demuestra la recién casada por las numerosas fotografías en las que aparecen juntos a lo largo de los años que ella misma comparte en su cuenta de Instagram, además de dedicarle afectuosos mensajes en ocasiones especiales como lo fue su tercer cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños al más dulce, inteligente y tierno niño que conozco! Eres el mejor hermanito menor del mundo”, escribió en aquella fecha especial de 2015. “Si esta no es la cosita más tierna que hayas visto entonces me estás mintiendo”, se lee en otra publicación dirigida al adorable Gus en la mencionada red social, reportó el diario británico Daily Mail.

Una relación que lleva toda una vida

Según revelaron los esposos en la página web de su boda, ambos se conocen desde que eran niños y fueron amigos hasta que entablaron una relación sentimental en febrero de 2014, cuando los dos estudiaban en la Universidad de Denver. Troy le propuso matrimonio a Catie en junio de 2019 después de firmar el contrato de su primera casa.