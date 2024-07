¿Te gusta la comida caliente y lista para llevar? La cadena estadounidense Little Caesars es famosa por sus pizzas Hot-N-Ready, que como su nombre lo indica, están preparadas de antemano y te esperan en una caja caliente detrás del mostrador. Esto significa que no tienes que esperar mucho tiempo para recibirlas; sin embargo, ello no garantiza que el alimento sea el más fresco.

Una ex trabajadora de la empresa se ha vuelto viral al revelar un truco para quienes desean recibir una pizza recién salida del horno. “Los trabajadores de Little Caesars están a punto de odiarme por decirles esto”, reveló la usuaria Shelby Wheelz, identificada en TikTok como @shelbycarson6. “Pero yo solía trabajar allí, así que les voy a dar un pequeño truco de vida”.

La joven explica que si pides la pizza Hot-N-Ready con modificaciones adicionales, como salsa extra, salsa ligera, queso extra o queso ligero, te tendrán que preparar una pizza nueva.

“Lo siento de antemano por todos los trabajadores, pero, vamos, no quiero una pizza asquerosa”, concluye Shelby, mientras degusta su propia pizza.

El video de la ex empleada ha causado furor en TikTok y superó las 200 mil reproducciones; no obstante, algunos usuarios comentaron que, si bien es posible solicitar modificaciones, no siempre se obtiene lo deseado.

Así reaccionaron los internautas

Algunos han dicho que les han cobrado extra por salsa adicional o que incluso les han negado la pizza si la pedían con demasiadas modificaciones.

Otros internautas sugirieron que lo mejor es pedir directamente una pizza fresca. “O tal vez simplemente pregúntales que te gustaría una pizza fresca y que esperarás por ella”, escribió uno de ellos.

En respuesta, Wheelz mencionó que esto solo molestaría a los trabajadores. “Como alguien que solía trabajar allí, sé que eso los enoja”, escribió en la sección de comentarios.

Cuáles son las cadenas de pizzas más conocidas del mundo

Pizza Hut

Domino’s Pizza

Little Caesars

Papa John’s

Yum! Brands

Estas son solo algunas de las cadenas de pizzas más conocidas del mundo. Hay muchas otras cadenas de pizzas populares, tanto regionales como locales.

La popularidad de una cadena de pizzas depende de varios factores, como la calidad de la pizza, el precio, la ubicación y el servicio al cliente.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias