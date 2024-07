A muchas personas les encanta la idea de comprar una casa nueva porque pueden personalizarla desde cero; sin embargo, una prestamista hipotecaria advirtió sobre algunos aspectos importantes a considerar. Es importante recordar que, mientras que las viviendas usadas tienen sus propias ventajas, también pueden esconder costosas reparaciones y peculiaridades de los antiguos propietarios, y rara vez cumplen con todos los requisitos de los nuevos dueños.

Las casas nuevas están ganando terreno en el mercado inmobiliario. Aunque normalmente representan solo el 10% del mercado, en 2023, casi un tercio de las viviendas unifamiliares en venta en EE. UU. eran de estreno, según el portal Redfin. Esto se debe en parte a la escasez de casas existentes disponibles, ya que muchos propietarios actuales prefieren mantener sus bajas tasas de interés.

Loas empresas suelen ofrecer incentivos para atraer compradores, como descuentos en el precio, electrodomésticos gratis o ayuda con los costos de cierre.

No obstante, Theoni (@theonithelender), una prestamista hipotecaria, señaló que estos beneficios pueden no ser lo que parecen y que los prestamistas internos de los constructores no siempre son los mejores.

Theoni explica que estos prestamistas internos, a menudo, no tienen el mismo incentivo para ofrecer un buen servicio, ya que reciben un flujo constante de clientes de los constructores.

Además, advierte que las ofertas de términos demasiado buenos para ser verdad generalmente están incluidas en el precio de la casa. Incluso si parece que obtienes un beneficio, este podría no ser tan real como parece.

Si declinas de tu compra, podrías perder tu depósito

Otro punto crucial que señala la experta es que al usar un prestamista interno, podrías encontrarte solo si surgen problemas. Esto puede ser un gran inconveniente, especialmente para los compradores de vivienda primerizos.

Además, si decides no seguir adelante con la compra, podrías perder tu depósito, y la casa aún encontrará un comprador rápidamente debido a la alta demanda y baja oferta.

Finalmente, Theoni subraya que las casas de nueva construcción suelen tardar más en apreciarse en valor. Probablemente tendrás que vivir en tu nueva casa entre cinco y ocho años antes de ver un aumento significativo en su valor. Esto puede no ser ideal para aquellos que buscan un retorno de inversión a corto plazo.

La joven aclara que, aunque no todas las experiencias con prestamistas internos son negativas, aproximadamente el 80% de las personas con las que ha hablado han tenido malas experiencias.

Recuerda que es importante estar bien informado y considerar todos estos factores antes de decidirse por una casa nueva.

¿Qué se debe tomar en cuenta al comprar una casa?

Averigua todo sobre la casa que vas a comprar

Comprueba si contarás con el financiamiento necesario

Calcula el enganche y otros gastos iniciales

No olvides al notario y los gastos de escrituración

